Michael Schumacher heeft zijn initialen gezet op een helm van Jackie Stewart voor de F1 Grand Prix van Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen, die al meer dan een decennium niet in het openbaar is gezien, heeft dus een teken van leven gegeven. Dit meldt de Daily Mail en is ook bevestigd door Reuters.

Schumacher debuteerde bij Jordan in 1991 en won twee titels met Benetton en daarna nog eens vijf titels met Ferrari, voordat hij na 2006 een sabbatical nam. Hij maakte in 2010 een comeback in de Formule 1 bij het toen nog hagelnieuwe fabrieksteam van Mercedes. Het leverde de Duitser nog één podium op, in Valencia in 2012. Hij ging vervolgens definitief met pensioen, maar in december 2013 raakte hij zwaargewond bij een skiongeluk in de Franse Alpen. Hij zou nu al meer dan tien jaar thuis aan het revalideren zijn, maar hoe zijn medische toestand is, wil de familie Schumacher liever privé houden.

Race Against Dementia

Jackie Stewart heeft in aanloop naar de wedstrijd op het Bahrain International Circuit de handtekeningen van de nog twintig levende F1-wereldkampioenen verzameld. De Schot, die zelf de wereldtitels binnensleepte in 1969, 1971 en 1973, zal in een Tyrrell een ererondje doen op het circuit in het Midden-Oosten. Hij probeert geld op te halen voor het goede doel Race Against Dementia. Stewarts vrouw lijdt helaas aan dementie.

Michael Schumacher heeft, met hulp van zijn vrouw Corinna, zijn initialen gezet op de helm die voor Race Against Dementia geveild zal worden. "Het is geweldig dat Michael de helm kon signeren voor dit goede doel, voor een ziekte waar geen geneesmiddel voor is. Zijn vrouw hielp hem, en het maakte de set compleet van alle kampioenen die nog in leven zijn", zei Stewart bij het Britse medium.

Jackie Stewart met de bekende witte helm met de Schotse tartan

