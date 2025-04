Max Verstappen wist zondag plotseling de Grand Prix van Japan te winnen nadat eigenlijk niemand begin van het weekend rekening hield met die uitslag. Johnny Herbert denkt dat Max Verstappen een beetje een spelletje speelde in zijn commentaren voor de race. Het deed hem denken aan een legende.

De Grand Prix van Japan werd afgelopen zondag een prooi voor Verstappen. Vaak weet de Nederlander de prestaties van zijn materiaal te maximaliseren, maar eerder op zaterdag in Suzuka wist hij iets neer te zetten wat toch heel weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden. Na een zinderend rondje over het circuit van Suzuka, wist de viervoudig wereldkampioen zijn auto tegen alle verwachtingen in op pole position te posteren, waarmee hij de McLaren-coureurs toch enigszins verbouwereerd achterliet. Op zondag trok hij die lijn uitstekend door.

Michael Schumacher

Aan het begin van het weekend leek het er absoluut niet op dat we een dergelijk resultaat konden verwachten. Ook Verstappen leek er weinig vertrouwen in te hebben, al zag Herbert dat meer als een spelletje van de Nederlander: "Het was interessant voorafgaand aan de race. Max Verstappen kwam met een paar Michael Schumacher-achtige opmerkingen. 'Ik heb geen kans dit weekend!' Dat is precies wat ik herinner aan wat Michael zou doen. Vervolgens won hij de race en dacht iedereen: 'Wow, wat een prestatie!'", vertelt hij tegenover FastSlots.

Positieve woorden

Vervolgens heeft hij ook nog een aantal positieve woorden over voor de viervoudig wereldkampioen: "Ik moet zeggen dat Max met zijn prestatie wel liet zien dat hij de beste coureur van deze generatie is. Hij was fantastisch in de kwalificatie. Suzuka is één van de circuits waar het zeer lastig is om in te halen wanneer iemand de leiding heeft. Max heeft een geweldige start gehad, een fantastische openingsronde zoals je die van hem kan verwachten. Vanaf dat moment was hij volop in controle."

