Flavio Briatore reageert op medische toestand Michael Schumacher

Michael Schumacher (56) behoort tot één van de grootste Formule 1-coureurs aller tijden, maar sinds zijn skiongeluk in 2013 weet eigenlijk niemand - buiten zijn familie - hoe het nu écht met hem gaat. Flavio Briatore (75) heeft in een exclusief interview met de Italiaanse media gezegd nog regelmatig contact te hebben met Corinna, de vrouw van Schumacher.

Aan het einde van 2013, ging het gruwelijk mis voor Schumacher, toen hij met zijn familie aan het skiën was in de Franse Alpen. De voormalig Formule 1-coureur kwam ongelukkig ten val en belandde met zijn hoofd op een steen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en bleek ernstig hersenletsel te hebben opgelopen. Schumacher verkeert inmiddels al lang niet meer in levensgevaar, maar heeft zich sinds dit ongeluk niet meer in het openbaar vertoond. Hoe het dus écht met hem gaat, is onduidelijk. Al klinken er links en rechts geluiden dat de Formule 1-legende nog steeds bedlegerig is. De familie schermt Schumacher zoveel mogelijk af van de buitenwereld, om zo zijn privacy te kunnen garanderen, maar daardoor is het voor velen ook onduidelijk hoe de medische situatie nu is. Flavio Briatore, topman bij Aline, zegt nog "regelmatig contact met Corinna [vrouw van Schumacher, red.]" te hebben.

Briatore wil Michael Schumacher niet bezoeken

Briatore werkte in het verleden succesvol samen met Schumacher en draagt de Duitser dus een warm hart toe. Toch heeft hij Schumacher sinds zijn ongeluk nooit bezocht. De oud-coureur zou sinds zijn ongeluk voornamelijk in zijn huis in Zwitserland bivakeren, aan de rand van het Meer van Genéve. In gesprek met Corriere della Sera zegt Briatore dat hij nooit naar Zwitserland is geweest voor een bezoek aan Schumacher. "Nee, als ik mijn ogen sluit zie ik hem nog steeds lachen na een overwinning", zo zegt de baas van Alpine. "En ik herinner me hem liever zo dan dat hij in bed ligt."

Nog wel contact met vrouw van Michael Schumacher

Dat Briatore nooit op bezoek is gegaan bij de oud-coureur, betekent niet dat hij niets om de situatie waarin Schumacher zich bevindt geeft. Sterker nog, Briatore stelt dat hij nog veelvuldig spreekt met de vrouw van de zevenvoudig wereldkampioen, Corinna. "Ik heb regelmatig contact met Corinna", zo zegt de Italiaan. Als Briatore vervolgens gevraagd wordt welke van zijn gewonnen titels hem de meest voldoening geeft, antwoordt hij: "De eerste met Schumacher, in 1994."

