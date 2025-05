Rubens Barrichello was de teamgenoot van Michael Schumacher in de hoogtijdagen bij Ferrari. De Braziliaan spreekt in een interview met PokerScout over zijn relatie met de zevenvoudig wereldkampioen en verwijst daarbij ook naar de gezondheid van 'Schumi'.

Barrichello begon zijn Formule 1-carrière in 1993 bij het team van Jordan. In 1997 stapte hij over naar Stewart, waar hij korte tijd ook teamgenoot was van Max Verstappens vader, Jos. In 2000 ging de Braziliaan aan de slag bij Ferrari en werd hij teamgenoot van Schumacher. Uiteindelijk boekte Barrichello elf overwinningen in zijn Formule 1-carrière en werd hij tweemaal vicewereldkampioen.

Familieman Schumacher

In het interview wordt Barrichello gevraagd naar zijn band met zijn voormalige teamgenoot. "Michael Schumacher en ik hebben mooie tijden samen gehad, maar ook een paar minder goede. We verloren wat vaker het contact toen onze gezinnen erbij kwamen. We zijn allebei echte familiemensen. Er was een moment na een race in Suzuka waarop hij vroeg: ‘Waar ga je heen?’ Ik zei dat ik naar Disney World ging. Blijkbaar ging Michael daar ook naartoe, en hij bood ons een lift aan met zijn vliegtuig. We brachten samen tijd door in Disney World met onze families en vrienden," vertelt hij.

Gezondheid Schumacher

Na het skiongeluk van Schumacher in 2013 is het stil gebleven rond de Duitser. De familie heeft zich nooit uitgesproken over zijn gezondheid, maar onlangs werd bekend dat een helm van Jackie Stewart is gesigneerd door de zevenvoudig wereldkampioen. De helm werd geveild voor het goede doel. Er wordt gezegd dat Schumacher hierbij hulp heeft gekregen van zijn vrouw, en ook Stewart was verrast door de handtekening. Barrichello heeft op dit moment weinig contact met de familie, maar ziet het als een positief teken: "Ik heb geen contact met de familie Schumacher, maar als het Michael was die de helm heeft getekend, is dat echt goed nieuws."

