Afgelopen weekend in Bahrein toonde Formule 1-legende Jackie Stewart een iconische helm met daarop de handtekeningen van diverse wereldkampioenen. Ook die van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher was aanwezig, en de familie erkent dat ze toch redelijk verrast waren dat 'Der Michael' de helm had voorzien van een krabbel.

Over de huidige gezondheid van de zevenvoudig wereldkampioen doet de familie nog altijd wat geheimzinnig. De voormalig teambaas van 'Schumi', Jean Todt, gaf vorig jaar aan dat hij de oud-coureur nog regelmatig bezoekt. Over hoe het met de Duitser gaat en in welke toestand hij verkeert, liet de Fransman zich echter niet uit.

Schumacher zet krabbel

Het blijft dus nog altijd gissen naar hoe het met de Duitse Formule 1-legende gaat, en het teken van leven afgelopen weekend was dan ook een verrassing voor de familie van Stewart. In Bahrein werd een speciale helm onthuld met daarop de handtekeningen van verschillende oud-kampioenen. Daarop prijkten ook de initialen van de Duitser: M.S. Reuters bevestigde dat Schumacher hulp kreeg van zijn vrouw om de initialen op de helm te zetten.

Familie Stewart toch wel verrast door 'Schumi'

De familie van Stewart geeft bij onder andere Sports Mole aan dat het toch wel enigszins verrassend was dat de 56-jarige Duitser ook meedeed. "Onze familie kent de familie Schumacher al heel lang. We waren er niet zeker van dat we de handtekening zouden krijgen, totdat we hem op de helm zagen. Het was geweldig – een unieke ervaring", zo verklaart Paul Stewart.

