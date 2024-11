Max Verstappen schreef de F1 Grand Prix van São Paulo op zijn naam, nadat hij in de tweede helft van de regenachtige race onverslaanbaar was. Het was niet alleen voor de Red Bull Racing-coureur een emotionele overwinning, maar ook voor zijn partner Kelly Piquet.

Verstappen is al sinds januari 2021 een koppel met Kelly Piquet, die een dochtertje heeft uit een vorige relatie met Daniil Kvyat. Ze vormen al bijna vier jaar een hecht gezinnetje. Verstappen lijkt dit seizoen af te stevenen op zijn vierde wereldtitel op rij, maar hij had geen Grand Prix meer gewonnen sinds Spanje afgelopen juni. Om dan in Brazilië, het thuisland van Kelly Piquet die bij de finish tranen in haar ogen had, zo'n comeback te maken vanaf de zeventiende positie op de grid, is dan ook ongelooflijk speciaal. Het was een emotioneel moment voor het stelletje. Verstappen vindt het ook leuk dat Kelly de racewereld goed snapt, aangezien haar vader Nelson een drievoudig Formule 1-kampioen is. Hij voelt zich welkom binnen de Piquet-familie, al is er nog wel een taalbarrière.

Portugese les

"Ja, mijn schoonfamilie is natuurlijk Braziliaans", antwoordde Verstappen op de vraag bij de persconferentie hoe belangrijk zijn relatie met het Zuid-Amerikaanse land is. "Ik waardeer het enorm om hen elke keer weer te zien, wanneer we hier naartoe gaan. Het is natuurlijk best ver reizen vanaf Europa, maar we proberen het altijd te combineren met een Grand Prix en dan blijven we een tijdje. Het is voor Kelly uiteraard ook fijn om meer tijd te kunnen doorbrengen met de familie. Ik ben heel erg verwelkomd binnen de familie. Zij hebben ook een enorme geschiedenis in de autosport, dus dat is heel cool. Ik geniet ook wel van de Braziliaanse mentaliteit, het past volgens mij wel bij me. Mijn Portugees is alleen nog steeds heel slecht. Misschien dat ik wat lessen moet gaan volgen, wanneer ik stop met racen. Maar altijd wanneer ik naar São Paulo kom, wil ik het echt goed doen, en het is cool om de connectie met Brazilië te hebben. En een dag als vandaag maakt het nóg beter."

