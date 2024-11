Max Verstappen en de FIA zijn geen gelukkige combinatie de laatste tijd. Tijdens de kwalificatie in Brazilië werd de Red Bull-coureur opnieuw de dupe van een besluit van de wedstrijdleiding en zodoende vroegtijdig uitgeschakeld. Kelly Piquet, de vriendin van de Nederlander, is er nu ook klaar mee. "Goed gedaan, FIA!", klinkt het cynisch.

De stewards van de FIA liggen al enige tijd behoorlijk onder vuur. Ze lijken hun pijlen wel heel duidelijk op Verstapen gericht te hebben. In Mexico werd de drievoudig wereldkampioen al fors aangepakt, maar ook in Brazilië is hij nu al een paar keer benadeeld door een beslissing van de FIA. In de Sprint had het er de schijn van dat de stewards Lando Norris een handje hielpen en tijdens de kwalificatie gebeurde er iets soortgelijks. De wedstrijdleiding wachtte erg lang met het zwaaien van een rode vlag na de crash van Lance Stroll, waardoor er geen tijd meer was voor een extra run voor Verstappen, die op dat moment buiten de top vijftien stond. Hij werd zodoende uitgeschakeld in Q2. Piquet is er klaar mee.

Kelly Piquet klaar met FIA-hetze tegen Verstappen

Er is recentelijk al veel gezegd, geschreven en gesuggereerd over de handelswijze van de FIA sinds Mexico. Volgens velen heeft het er de schijn van dat de stewards er alles aan willen doen om de spanning in het WK terug te brengen. Dit is natuurlijk goed voor de kijkcijfers én de portemonnee, zo wordt gezegd. Piquet is er na de kwalificatie ook wel klaar mee, zo laat ze via Instagram Stories weten. De Braziliaanse schone spreekt zich zelden openlijk uit over kwesties in de Formule 1, maar vandaag kon ze zich niet inhouden. "40 seconden wachten voordat je de rode vlag zwaait, goed gedaan FIA!", zo schrijft ze cynisch.

Kelly Piquet heeft via Instagram Stories duidelijk laten weten wat ze vindt van het huidige optreden van de FIA jegens Max Verstappen 🔥👀#BrazilGP #Quali #maxverstappen #kellypiquet #F1 pic.twitter.com/pBc9XdTxYb — GPFans NL (@GPFansNL) November 3, 2024

