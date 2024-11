Het misschien wel meest gewilde talent van de grid, Franco Colapinto, heeft voorlopig geen stoeltje voor komend seizoen. De Argentijn is de afgelopen weken gelinkt aan een mogelijke overstap naar Red Bull Racing en de 21-jarige coureur legt uit dat hij niet bang is om eventueel plaats te nemen naast Max Verstappen, als teamgenoot.

Colapinto werd na de Grand Prix van Nederland uit het Formule 2-kampioenschap gehaald en overgeheveld naar het zitje dat Logan Sargeant achterliet. De Amerikaan was in Zandvoort wederom betrokken bij een crash en teambaas James Vowles vond het tijd voor verandering. Van Colapinto werd niet zoveel verwacht, maar de jongeling wist op te vallen door direct de strijd met Alexander Albon aan te gaan. Daarin is Colapinto soms ook nog de snellere. Het heeft ertoe geleid dat teams iets meer vertrouwen hebben in Formule 2-coureurs en ook voor volgend jaar zijn er diverse rijders die promotie maken naar de koningsklasse. Voor Colapinto is die bevestiging er nog niet.

Colapinto staat met jeugdhelden op de grid

Waar de toekomst Colapinto brengt, dat weet de Argentijn op dit moment nog niet. In gesprek met Cerveza Quilmes gaat de jongeling in op zijn huidige kans in de sport, waarbij hij ook met enkele jeugdhelden op de grid staat. "Ik voel me niet alsof ik 20 of 21 jaar ben. Wanneer je racet tegen die coureurs die je als kind of als fan zag, is dat raar. Het is raar, want Fernando Alonso is twee keer zo oud als ik. Het is alsof ik hem als heel klein kind zag, toen ik 8 of 9 jaar oud was in Argentinië, en naar de races keek. Ik zag Alonso racen tegen [Lewis] Hamilton, vechten om de kampioenschappen en al dat soort dingen. En ineens race ik tegen hem. Dat is een beetje een shock", zo geeft hij toe.

"Het maakt niet uit wie m'n teamgenoot is"

Colapinto heeft dan ook respect voor de carrières van zijn collega's, al speelt dat niet mee zodra het vizier dichtgaat. "Dat fanatisme dat je had toen je klein was, gaat een beetje weg. Je wilt iedereen verslaan. Die competitiviteit en dat ontevreden zijn waar ik het eerder over had, komen naar boven. Het maakt niet uit wie m'n teamgenoot is of het nu Verstappen is of Zhou [Guanyu], het is hetzelfde. Ik wil ze verslaan en voor ze eindigen", zo wijst hij naar zijn motivatie.

Respect op de baan 'uitzetten'

Dat Colapinto in beeld is bij Red Bull, bevestigt hij dan ook, al is de kans op een overstap klein. "Natuurlijk, zolang de mogelijkheid er is bij Red Bull, en dat is natuurlijk niet erg waarschijnlijk, maar wat ik bedoel is dat dat fanatisme en die helden die je had als kind, een beetje vervagen. Je respecteert ze wat minder, want als ze je ultieme idolen blijven, is het heel moeilijk om vooruitgang te boeken", aldus Colapinto.

