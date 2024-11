Oud-teambaas gelooft in 'manipulatie' titelstrijd door FIA: "Max is hem te slim af geweest"

Eddie Jordan laat zijn onderbuikgevoel spreken en is van mening dat de FIA in Brazilië actief heeft geprobeerd om Max Verstappen te dwarsbomen. Tijdens het raceweekend vielen er diverse rode vlaggen en kwamen er (virtual) safety car-momenten, waarbij de timing van het inzetten van die middelen, volgens hem, verdacht slecht uitkwamen voor de Nederlander.

Verstappen heeft het raceweekend in Brazilië als grote winnaar afgesloten. Niet alleen werd de zege op magistrale wijze gepakt, de vierde titel kan Verstappen eigenlijk niet meer ontgaan. Toch zag dat er zondagochtend nog niet zo uit. Verstappen wist namelijk niet door Q2 te komen, want Lance Stroll schoof tijdens die sessie van de baan. Daar waar de rode vlag in eerdere situaties binnen luttele seconden werd gezwaaid, wachtte de wedstrijdleiding bij dit momentje bijna een minuut. Enkele coureurs konden profiteren, Verstappen bleef achter in Q2.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Doornbos wijst naar grote outsider voor 2025-seizoen: 'Zij gaan enorme sprong maken'

Discussie rode vlaggen

Tijdens de race op zondagmiddag viel het kwartje echter de kant van Verstappen op. De Nederlander kon juist door de rode vlag een 'gratis' pitstop uitvoeren. Jordan discussieert met David Coulthard in de Formula For Succes-podcast over de beslissingen van de wedstrijdleiding in Brazilië. Coulthard wijst naar de integriteit van Wittich, die overigens afgelopen dinsdag is vertrokken bij de autobond.

OOK INTERESSANT: Red Bull Racing wilde door Mercedes niet meewerken aan F1-film

'Max is iedereen te slim af geweest'

"We moeten aannemen dat de wedstrijdleider nooit kijkt naar zaken zoals waar de auto's zich bevinden voor een beslissing", legt Coulthard uit, die vervolgens wordt onderbroken door Jordan. "Natuurlijk doet hij dat! Natuurlijk doet hij dat! Wil je me vertellen dat Max eerlijk werd behandeld? Werd hij eerlijk behandeld toen de rode vlag werd gezwaaid, zes, zeven auto's later? Kom op David, wees niet stom. Je weet dat de goden in Lando's kamp zitten. Ze willen dat Lando dit kampioenschap wint. Maar dat gaat hij niet doen, omdat Max hem te slim af is geweest. Dat is het", aldus Jordan.

Gerelateerd