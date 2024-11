Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos moeten we niet gek opkijken als Aston Martin komend jaar mee gaat doen voor de prijzen. De Rotterdammer verwacht in gesprek met Motorsport.com een knotsgek 2025-seizoen, waarbij McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull rekening moeten houden met het groene team.

Voor Aston Martin lijken er gouden tijden aan te komen, want met Adrian Newey aan boord lijkt het team te zijn verzekerd van succes. Anno 2024 is dat er nog niet, maar met de gloednieuwe faciliteiten van het team kan een verrassing zomaar om de hoek komen kijken. McLaren heeft in 2024 namelijk laten zien dat een auto bouwen die voor de top meedoet, ook tijdens het seizoen kan en Doornbos sluit zo'n situatie bij het team uit Silverstone niet uit.

'Aston Martin staat er in 2025 beter voor'

In 2026 breekt er een nieuw tijdperk Formule 1 aan, maar in de jaren naar een reglementswijziging toe, wordt het vaak heel spannend. Zo'n situatie verwacht Doornbos komend jaar dan ook: "Volgend jaar verwacht ik nog meer strijd. Ik denk dat Aston Martin een enorme sprong gaat maken. Die zijn de afgelopen paar races wat teruggevallen, maar met de faciliteiten waarover zij beschikken en topontwerper Adrian Newey die zich bij het team voegt, zouden zij er volgend jaar weer beter bij moeten staan."

McLaren heeft het pad uitgestippeld

Het is nogal een gewaagde uitspraak, maar Doornbos wijst McLaren aan als grote voorbeeld. "Je moet niet vergeten dat McLaren aan het begin van het seizoen nog ergens tussen de zesde en tiende plek rondbanjerde, omdat ze bepaalde set-ups niet goed voor elkaar hadden. Ook door operationele missers en fouten van de rijders lieten ze heel veel punten liggen, maar na een paar kleine wijzigingen zijn ze dit jaar erg succesvol geworden, waardoor ze nu zelfs constructeurskampioen lijken te worden." Daarnaast is het heilige vuur ook nog altijd aanwezig bij de Spaanse stercoureur van Aston Martin: "Ik denk dat Aston ook niet veel nodig heeft om de boel weer op de rit te krijgen. En Fernando Alonso heeft laten zien dat als de auto goed is, hij ieder weekend voor het podium kan meedoen."