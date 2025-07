Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk vond er een opvallende botsing plaats tussen Max Verstappen en Kimi Antonelli, die allebei na het incident in bocht drie uitvielen. De Italiaan kon zijn auto niet meer op tijd tot stilstand brengen omdat zijn achterbanden blokkeerden, waardoor de crash ontstond. Ondanks dat Antonelli de fout maakte, bleef de Nederlander rustig. Dit zorgde voor speculatie over de toekomst van Verstappen. Volgens Juan Pablo Montoya zou het gedrag van Verstappen een voorbode zijn van een toekomstig partnerschap tussen de twee bij Mercedes.

De Red Bull-coureur probeert de hardnekkige geruchten omtrent zijn overstap naar Mercedes eigenlijk al het hele jaar te ontkrachten en vooral te negeren, maar deze werden weer aangewakkerd door George Russell, die aan Sky Sports F1 vertelde in Oostenrijk dat er gesprekken gaande zijn tussen de viervoudig wereldkampioen en het team. Russell, die zelf nog wacht op een nieuw contract bij Mercedes, helpt de speculatie omtrent de toekomst van het team alleen maar verder.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brown ziet 'enge' transfer Verstappen naar Mercedes gebeuren: 'Zei het tijdje geleden al'

Verstappen kent teleurstellend weekend in Oostenrijk

Voor Verstappen was het raceweekend in Oostenrijk niet om naar huis te schrijven. Hij kwalificeerde zich als zevende, nadat hij gehinderd werd door gele vlaggen na een spin van Pierre Gasly. Zijn race eindigde vervolgens voortijdig door de botsing met de rookie van Mercedes. McLaren profiteerde optimaal, met een één-twee finish dankzij Lando Norris en Oscar Piastri. Montoya zegt tegenover BettingLounge.co.uk dat het gedrag van Verstappen na de crash volgens hem veel zegt. "Waarom was Max dan zo aardig tegen Kimi na hun botsing? Zijn ze al teamgenoten? Ik denk dat hij [Antonelli] te laat remde. Ik denk dat hij verrast was hoe vroeg iedereen remde. Hij blokkeerde de remmen en zijn versnellingen, probeerde een grote crash te voorkomen en botste toen tegen Max aan, maar het had veel erger kunnen zijn."

Montoya over Verstappen na botsing met Antonelli

Montoya denkt dat de kalme reactie van Verstappen na de botsing met Antonelli wel wat zegt. "Als dit het kampioenschap had beslist, zou Max ontploft zijn. Maar ik denk dat hij, gezien hoe het gebeurde, dacht: 'Ik zou waarschijnlijk hetzelfde hebben gedaan.'" De vergevingsgezindheid van Verstappen voedt de geruchten dat hij en Antonelli teamgenoten gaan worden. De toekomst van zowel Russell als Verstappen is in ieder geval allesbehalve zeker.