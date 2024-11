Volgens Lando Norris is simracen een goede manier om op een laagdrempelige manier de kneepjes van het vak te leren. De McLaren-coureur vindt de hedendaagse racegames steeds beter worden, maar wijst in gesprek met Austin Evans ook naar de valkuilen van simracers die de stap maken naar de echte baan.

Veel aanstormende racetalenten brengen tegenwoordig veel uren door in de simulator, of dat nu thuis is of in de fabriek bij een team. Ook Norris zit in zijn vrije tijd flink wat uren achter het virtuele stuur in bijvoorbeeld iRacing. De games zijn natuurlijk niet één-op-één te vergelijken met de echte actie op de baan en Norris wijst naar de obstakels die hij ondervond, toen hij de overstap maakte.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez lacht gespeculeer weg en wijst naar gebrek aan professionaliteit van Europese media

'Wanneer je in een game zit dan is er geen risico'

"Het grootste obstakel voor mensen is bijna altijd angst. Er is namelijk geen 'escape'-knop in een echte auto, dat kan ik je vertellen", opent Norris. In de virtuele wereld is een schadegeval met een knopje hersteld, in de echte wereld kost dat toch wel wat centjes. "Er is geen resetknop. En natuurlijk kost het geld. Het heeft eigenlijk allemaal te maken met risico [durven nemen red.]. Wanneer je in een game zit, is er geen risico, maar je leert steeds meer, en dat zal alleen maar toenemen. Mensen die thuis beginnen op een simulator, kunnen al die auto’s besturen en die vaardigheden later kunnen overdragen naar een echte auto", zo wijst Norris naar de voordelen van al het oefenen. Of er binnenkort een simcoureur doorstroomt naar de top van de racewereld, daar gelooft Norris wel in: "En op een gegeven moment zul je zeker iemand hebben die dat doet en op een hoog niveau in de racewereld komt."

Gerelateerd