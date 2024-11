Voor Sergio Pérez zijn alle berichten die uit de Europese pers komen over zijn positie bij Red Bull Racing, naar eigen zeggen, wat lachwekkend. 'Checo' heeft een verbintenis tot en met 2025 op zak, maar zijn recente vorm heeft vraagtekens opgeroepen over de toekomst van de Mexicaan bij het Oostenrijkse team.

Pérez stond in de vijf openingsraces van het seizoen, vier keer op het podium, maar heeft die plek sinds de race in China niet meer gezien. Ook Max Verstappen gaf toe dat de RB20 niet meer de snelste wagen was en heeft ook moeten wachten tot de race in Brazilië, om weer op de hoogste treden plaats te nemen. Daar waar zijn teamgenoot op weg gaat naar zijn vierde wereldtitel, staat 'Checo' met 151 punten op P8.

'Checo' lacht gespeculeer weg

Het heeft ertoe geleid dat er een heleboel speculatie over de toekomst van Pérez is. Die berichten heeft hij ook gelezen, maar in gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com kan de zesvoudig racewinnaar er wel om lachen. "Ik vat het met humor op. Ik lach al over alles wat ze verzinnen, over alles wat er gezegd wordt", zo gaat Pérez met de berichten om. Toch trekt hij niet alles in twijfel: "Sommigen, ik denk niet dat het allemaal is, want er zijn professionele journalisten."

Pérez ziet 'gebrek aan professionaliteit' bij Europese media

Als coureur van Red Bull wordt elke handeling onder een vergrootglas geplaatste, zo erkent de 34-jarige coureur. "Als sporter is het moeilijk te begrijpen wanneer je niet je beste race hebt gehad, wanneer je niet de beste beslissingen hebt genomen, maar dan is er een teveel gebrek aan professionaliteit van de Europese media", zo wijst hij naar de kritiek die er vaak genoeg is gekomen op de prestaties.

Pérez gaat nog altijd van 2025-zitje bij Red Bull uit

Vooralsnog lijken de seinen op groen te staan voor Pérez in 2025, hoewel Helmut Marko bij F1-Insider heeft bevestigd dat het team pas na de race in Abu Dhabi de prestaties gaat beoordelen. "Voor ons zijn de laatste drie races belangrijk, het is belangrijk om gefocust te blijven op de laatste drie races. Er komt nog tijd om voor volgend jaar voor te bereiden", aldus 'Checo'.

