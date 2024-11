Red Bull Racing is volgens F1-insider schaakmat gezet door Sergio Pérez. Dat de Mexicaan momenteel het zwakke punt is van het team, lijkt over het algemeen wel duidelijk te zijn. In het huidige contract van 'Checo' zou een prestatieclausule echter ontbreken, waardoor een gedwongen vertrek het Oostenrijkse team flink wat geld gaat kosten.

De positie van Pérez bij het Oostenrijkse team staat al een tijdje onder druk en dat heeft natuurlijk alles te maken met de vorm van de zesvoudig Grand Prix-winnaar. Daar waar teamgenoot Max Verstappen op weg gaat naar zijn vierde wereldtitel, heeft Pérez slechts 151 punten weten te verzamelen en bezet hij momenteel de achtste plek in het kampioenschap. Daarnaast is het contructeurskampioenschap inmiddels ook uit zicht en juist daarvoor is 'Checo' in dienst genomen.

Toekomst Pérez bij Red Bull Racing

Dat Yuki Tsunoda en Liam Lawson mikken op het zitje van Pérez naast Verstappen, dat is geen geheim. Helmut Marko bevestigt bij het medium dat 'Checo' in ieder geval tot het einde van het jaar de tijd heeft om zich te bewijzen. "Er zal niets gebeuren tot de laatste race in Abu Dhabi. Pérez wil blijven vechten en weer op het goede spoor komen in de laatste drie races van het seizoen. Na Abu Dhabi zal de situatie opnieuw worden onderzocht", zo stelt de 81-jarige adviseur van het team.

Prestatieclausule is geschrapt bij contractverlenging

Ook hint het medium op de prestatieclausule van Pérez, die inmiddels niet meer in de overeenkomst staat. Zo waren er specifieke afspraken waarbij de twee partijen uit elkaar konden, als Pérez bijvoorbeeld een te grote achterstand op zijn teamgenoot zou hebben. Pérez heeft echter in juni zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst gezet en de hoop van Red Bull was dat 'Checo' hiermee zijn oude vorm kon terugvinden. F1-Insider meent te weten dat de prestatieclausule door Red Bull-teambaas Christian Horner uit het contract is gehaald. Mocht Red Bull tussentijds afscheid willen nemen van 'Checo', dan zou het team, naar verluidt, zo'n 20 miljoen dollar op tafel moeten leggen.

Mislopen constructeurstitel

De top van het Oostenrijkse team zou daardoor in een tweestrijd zijn met zichzelf. Zo hebben de prestaties van Pérez ervoor gezorgd dat Red Bull Racing op de derde plek in het kampioenschap staat, terwijl het team in 2023 nog met de wereldtitel naar huis ging. Dat verschil bedraagt ongeveer zo'n 40 miljoen dollar en als Pérez moet worden afgekocht, dan komt daar nog eens 20 miljoen dollar bij. Eerder deze week wist het Spaanse Marca te melden dat Red Bull al groen licht heeft gegeven om de merchandisingproducten van volgend jaar te produceren. Pérez zou zich daarnaast hebben versterkt met een rits aan nieuwe sponsoren, waarmee er zo'n 30 miljoen dollar is gemoeid.

