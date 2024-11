Drievoudig Grand Prix-winnaar Lando Norris was open tijdens World Mental Health Day en gaf aan dat mentale problemen niet moeten worden onderschat. De Brit gaat bij Austin Evans in op het drukke Formule 1-leven en stelt dat hij in zijn vijfde jaar in de Formule 1 al een heel stuk beter weet waar hij zijn aandacht aan moet schenken en wanneer hij zich vooral even wil terugtrekken.

Hoewel Norris nog altijd een theoretische kans heeft op de wereldtitel in 2024, lijkt de genadeklap in Brazilië te zijn uitgedeeld door Max Verstappen. De Nederlander kan met een beetje geluk tijdens de komende race in Las Vegas al zijn vierde kampioenschap bijschrijven. Ook voor Norris is het 2024-seizoen memorabel, zo beschikt hij voor het eerst in zijn carrière over een wagen waarmee hij om de zeges kan knokken. Op dit moment staat de teller op drie overwinningen voor Norris, waar er misschien wel wat meer had ingezeten.

Zelfdiscipline

Norris legt uit dat hij voorheen altijd een Playstation naar de raceweekenden meenam, om op die manier te ontspannen, maar dat liep toch een beetje uit de hand. "Die nam ik overal mee naartoe, zodat ik kon spelen tijdens vluchten en ik bracht er uren en uren mee door. Het ding is alleen, dat ik daardoor niet sliep, omdat ik zo graag deze dingen deed. Ik ontdekte pas later dat ik er te veel tijd aan besteedde en toen had ik nog niet genoeg discipline. Nu denk ik dat ik dat wel heb", zo legt hij uit over zijn aanpak.

Overdenken

De focus ligt tegenwoordig veel meer op de Formule 1-weekenden, maar Norris wijst naar een trekje van zichzelf: de boel overdenken. "Een van de dingen die ik in de loop van de tijd heb geleerd, is dat het niet altijd gaat om hoeveel je consistent kunt denken aan die dingen waarop ik me moet concentreren. Ik was bijna aan het overdenken en dacht te veel aan: 'Verdorie, ik heb hier niet goed genoeg gepresteerd.' Ik moet daarover nadenken en wat deed ik daar verkeerd en 'oh', wat heb ik gedaan? Wat kan ik hier beter doen? Ik overlaadde mezelf bijna met te veel informatie. En eigenlijk heb ik in de loop van de tijd geleerd om meer uit mezelf te halen in bepaalde gebieden, meer focus, meer toewijding."

Momenten kiezen

In plaats van zichzelf overladen met teveel informatie, gaat hij nu een stuk gerichter te werk: "Nu pak ik meer pauzes er tussendoor. Dus gewoon even iets vergeten voor een uurtje of twintig minuten per dag, zodat je daarna weer kunt terugkomen en je kunt concentreren op de taak die je moet doen." Constant 'aanstaan' lukt Norris dan ook niet en dat ambieert hij ook niet: "Ja. Dat kan ik niet. En ik heb geleerd dat dat waarschijnlijk één van de belangrijkste dingen is die ik in de loop van de tijd heb geleerd."

