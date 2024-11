Volgens Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio, is het de hoogste tijd dat de Mexicaan media hun excuses gaan aanbieden. De afgelopen maanden werd diverse keren gewezen naar de laatste wedstrijd van 'Checo' in de kleuren van Red Bull, maar voorlopig zit de zesvoudig racewinnaar nog altijd naast Max Verstappen in de RB20.

Mede dankzij de prestaties van Pérez in 2024 is er getwijfeld of de Mexicaan het seizoen wel zou afmaken bij Red Bull Racing. Ook Christian Horner en Helmut Marko hebben openlijk laten weten dat de toekomst van 'Checo' bij het team niet altijd even zeker was. Toch zit Pérez nog altijd in de Oostenrijkse bolide en zijn vader heeft nog een appeltje te schillen met de Mexicaanse media.

'Pérez blijft komende twee jaar'

"De media die zeiden dat hij niet meer in Mexico zou racen en dat hij afscheid zou nemen, zouden toch op zijn minst hun excuses moeten aanbieden", opent Pérez senior bij ESPN Mexico. Hoewel het nog lang niet zeker is of Pérez ook komend seizoen als teamgenoot van Verstappen door het leven gaat, wijst zijn vader naar het contract: "De Mexicaanse coureur zal de komende twee jaar blijven. Hij heeft gezegd dat hij van plan is om met Red Bull te stoppen; zij hebben hem die kans gegeven."

Red Bull doet er alles aan om de wagen weer aan de top te krijgen

Dat Pérez momenteel niet de sterren van de hemel rijdt, dat erkent zijn vader, tegelijkertijd stelt hij dat Red Bull er alles aan doet om 'Checo' weer aan de praat te krijgen. "Red Bull is momenteel het meest professionele team, het wereldkampioenteam. Ze doen wat nodig is om terug te komen, niet alleen met de auto van 'Checo', maar ook met de auto van Max Verstappen. Ze strijden voor het kampioenschap. Ik denk dat Max opnieuw wereldkampioen kan worden en Red Bull bereidt zich voor om bij de top drie te eindigen. De herstructurering van Red Bull zal aan het einde van het jaar komen", zo legt hij uit.

