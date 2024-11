Liberty Media-CEO Greg Maffei neemt aan het einde van het jaar afscheid. De Amerikaan is al sinds 2005 onderdeel van het bedrijf, dat ook de commerciële rechten van de Formule 1 in haar portefeuille heeft.

Het Amerikaanse mediaconglomeraat werd in 1991 uit de grond gestampt. Het bedrijf specialiseert zich vooral op het gebied van kabeltelevisie, maar begeeft zich inmiddels ook op andere aspecten. Zo heeft het diverse aandelen in entertainmentbedrijven en is het sinds 2017 ook de grootste aandeelhouder geworden van de Formula One Group, die geleid wordt door Stefano Domenicali.

Maffei ziet het juiste moment om te vertrekken

Onder leiding van Maffei heeft het bedrijf de commerciële rechten van de Formule 1 binnengehaald en dit jaar ook de rechten van de MotoGP. Het zijn echter wel de laatste opdrachten die worden uitgevoerd door Maffei, want hij neemt aan het einde van het jaar afscheid. De Amerikaan blijft nog wel aan als adviseur om de transitie van het management te ondersteunen. "De bedrijfsstructuur is geoptimaliseerd en de portefeuillebedrijven bevinden zich op sterke posities en beschikken over getalenteerde managementteams. Hoewel het nooit gemakkelijk is om een ​​organisatie die zo dynamisch is als Liberty te verlaten, heb ik er vertrouwen in dat dit het juiste moment is", zo vertelt Maffei over zijn vertrek.

Bedrijven onder leiding van Maffei waardevoller geworden

De voorzitter van Liberty Media, John Malone, zal de rol van interim CEO op zich nemen. "Namens het bestuur van Liberty Media wil ik Greg bedanken voor zijn leiderschap, creativiteit en toewijding. Sinds zijn toetreding in 2005 loopt Greg voorop in de opwindende evolutie in de levenscyclus van Liberty. Hij heeft onze activabasis vergroot en het bedrijf beter en waardevoller gemaakt voor de aandeelhouders, terwijl hij tegelijkertijd toezicht hield op maar liefst vijf afzonderlijke beursgenoteerde bedrijven", aldus Malone.

