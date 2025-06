'Huwelijksaanzoek aan Norris afgewezen, relatie met Corceiro blijft mysterie'

De première voor de F1 The Movie is afgerond in New York en op de rode loper werden bijna alle Formule 1-coureurs gespot, zo ook met hun desbetreffende partners. Alleen kwam Lando Norris zonder een partner aan in de Verenigde Staten, waardoor de geruchtenmolen alweer draait rondom zijn relatiestatus,

Op Times Square schitterden veel bekende F1-coureurs en teamleden tijdens deze grote première. Zo was Red Bull-baas Christian Horner aanwezig met zijn vrouw Geri. Max Verstappen, momenteel derde in het kampioenschap, liet het feestje aan zich voorbijgaan, net als bij de exclusieve privévertoning in Monaco eerder dit jaar.

Geheime liefde voor Norris?

Norris had de kans om even te ontspannen na zijn crash in de Grand Prix van Canada, waar hij tijdens een inhaalactie tegen zijn teamgenoot Oscar Piastri aanbotste. Opvallend was dat zijn vermeende vriendin, de Portugese actrice en influencer Margarida Corceiro, niet bij hem was in New York. Het stel heeft niet bevestigd dat zij samen zijn, maar Corceiro werd de afgelopen weken vaak bij Norris gezien, bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix van Monaco, waar ze zelfs samen met zijn moeder te spotten was. Ook in Spanje trok ze weer met hem op, wat de geruchten over een opgeleefde romance aanwakkerde.

Huwelijksaanzoek voor Norris

Toch werd Corceiro de afgelopen week niet in Canada of New York gezien bij Norris. Dat gaf een fan de kans om het op een andere manier te proberen: “Lando, wil je met me trouwen? Mijn vriend wil niet”, stond er op een spandoek bij Circuit Gilles Villeneuve. De fan liet haar eigen vriend het bord vasthouden voor Norris. Op beelden van het Formule 1 X-account is duidelijk te zien dat Norris het huwelijksaanzoek vriendelijk afwijst door hard zijn hoofd te schudden. “Lando NO-rris”, grapte de F1-organisatie daarover.

