Visa Cash App RB-CEO Peter Bayer is van mening dat zijn team het afscheid van Daniel Ricciardo in Singapore toch wel iets beter had moeten organiseren. De Australiër wist dat weekend dat het zijn laatste race zou worden, maar hield zijn kaken na afloop van de wedstrijd stijf op elkaar, terwijl het een publiek geheim was dat hij zou gaan vertrekken.

Ricciardo heeft in al zijn tijd in de koningsklasse maar liefst 257 Grands Prix verreden, waarvan er acht werden gewonnen. In aanloop naar het raceweekend in Singapore werd duidelijk dat Liam Lawson weleens het stoeltje kon gaan overnemen en binnen het team was dat al helemaal duidelijk. Toch was er van tevoren afgesproken om niets naar buiten te brengen, waardoor er een ongemakkelijk situatie ontstond. Ook voormalig teamgenoot Max Verstappen was kritisch op het verloop. Zo was de drievoudig kampioen van mening dat 'Danny Ric' iets beters verdiende, dan hoe het zich heeft afgespeeld.

Niet vertellen was Ricciardo zijn wens

Bij Auto Motor und Sport vertelt Bayer dat het Ricciardo zijn eigen keuze was om het niet te vertellen. "We waren het met Daniel eens geworden om het niet te communiceren. We wisten dat we er als team een beetje slecht uit zouden zien. Maar we deden het ook om de coureur te beschermen. Het was zijn wens." Daarnaast hoopte Bayer dat het uitblijven van een aankondiging misschien nog voor een extra boost bij Ricciardo zou zorgen. "Het was een vreselijk moment toen hij in Q1 uitviel. Je hoorde toen via de radio dat zijn wereld instortte. Op zaterdag hebben we nogmaals met hem gesproken. We zaten om twee uur 's nachts samen op kantoor en vroegen hem hoe we het nu moesten aanpakken. Hij zei toen dat we hem gewoon de race moesten laten rijden. Hij wilde geen gedoe."

Zonder VCARB had Ricciardo überhaupt geen rentree gekregen

Hoewel Bayer de criticasters gelijk moet geven, haalt hij ook eventjes zijn gram. Zonder het stoeltje bij het Visa Cash App RB-team was de carrière van Ricciardo namelijk al veel eerder afgelopen. "We hebben hem een kans gegeven die niemand voor mogelijk had gehouden. Voor ons was het belangrijk dat we aan het einde van de dag in de spiegel konden kijken en zeggen dat we het goed hebben gedaan, ook al beukt de hele wereld en zijn negen miljoen Instagram-fans op ons in." Ricciardo zette nog wel de snelste raceronde neer, maar finishte buiten de top tien en hield er dus geen extra puntje aan over: "We stonden als team achter hem. Als Daniel tot Abu Dhabi had gereden, hadden we natuurlijk afscheid kunnen nemen met vuurwerk en een foto op de grid, zoals bij [Kimi] Räikkönen destijds. Dat hadden we allemaal graag gezien."

