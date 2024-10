Daniel Ricciardo zal niet meedoen aan de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten dit weekend. Hij moest namelijk na Singapore zijn koffers pakken en wordt bij Red Bull-zusterteam VCARB vervangen door Liam Lawson. Max Verstappen bekritiseert de energiedrankfabrikant op hoe het ontslag is aangepakt.

Ricciardo's carrière bij McLaren kwam na 2022 vroegtijdig ten einde, maar hij kon zich het jaar daarop toch nog nuttig maken in de koningsklasse door terug te keren bij Red Bull, maar dan als reservecoureur. Nyck de Vries viel in 2023 tegen bij het team dat we toen nog kenden als AlphaTauri, en dus hoefde Ricciardo niet lang te wachten om weer achter het stuur te mogen kruipen. Zijn doel was om te laten zien een waardige opvolger te zijn, mocht Red Bull besluiten het contract van Sergio Pérez niet te verlengen. Dan zou hij weer naast Max Verstappen terechtkomen bij het team waar hij van 2014 tot en met 2018 al voor reed. Maar bewijzen een waardige opvolger te zijn, is Ricciardo niet gelukt.

Onduidelijkheid rondom Ricciardo's toekomst

In Singapore ging het verhaal rond dat het de laatste Grand Prix van Ricciardo zou worden. De Honey Badger wist officieel nog van niks, maar nadat hij als achttiende over de streep was gekomen, was hij in de mediapen toch emotioneel. De gasten van VCARB klapten allemaal voor hem, toen hij terugliep naar de hospitality van het team. Teambaas Laurent Mekies was tegenover de media niet duidelijk over de toekomst van zijn coureur, maar Ricciardo kreeg na die zondag het telefoontje waarin hij het nieuws te horen kreeg. Een echt mooi afscheid heeft hij niet gehad, ook al bleek Red Bull allang de beslissing te hebben gemaakt om de relatie met Ricciardo te beëindigen. Lawson was namelijk in Azerbeidzjan al verteld dat hij na de herfststop zou invallen.

Verstappen sluit zich aan bij kritiek

Red Bull kreeg veel kritiek van fans over hoe ze het vertrek hebben aangepakt. Verstappen sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat het vrij duidelijk was voor mezelf, maar ook voor Daniel, dat dat zijn laatste race zou zijn", antwoordde de kampioenschapsleider op de vraag van de aanwezige media in Texas of hij meeleefde met Ricciardo en hoe zijn carrière in de Formule 1 ten einde kwam. "En ja, van mijn kant, ik denk wel dat het anders afgehandeld had kunnen worden. Voor hem ook, omdat hij het eigenlijk wel wist, maar je het niet precies kan zeggen... Dat is zonde. Hij heeft veel gedaan voor F1, hij heeft races gewonnen en ongelooflijke races gereden. Ja, ik vind dat hij een betere exit verdiende."

