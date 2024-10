Liam Lawson heeft een drukke periode achter de rug, maar is tot op het bot gemotiveerd om zijn Visa Cash App RB-auto zo snel mogelijk in de punten te rijden. Wat de toekomst inhoudt voor de Nieuw-Zeelander, weet hij niet.

Red Bull maakte daags na de Grand Prix van Singapore officieel wat al even in de lucht hing: Daniel Ricciardo werd per direct uit zijn stoeltje bij Visa Cash App RB gewipt en vervangen door Liam Lawson. De 22-jarige coureur krijgt de resterende zes weekenden van het Formule 1-seizoen de kans om te laten zien wat hij waard is. Bij het zusterteam van Red Bull Racing moet Lawson het in de jacht op het zitje naast Max Verstappen opnemen tegen Yuki Tsunoda: een inmiddels ervaren coureur die al meerdere teammaten achter zich heeft gelaten.

Drukke periode voor Lawson

"Ik ben heel druk geweest. Het was vreemd om op dit punt in het jaar een groot gat te hebben, maar voor mij zat het bomvol met van alles", doelt tijdens de persconferentie in Texas op de afgelopen herfststop. "Het is een moeilijk punt om in te stappen: een sprintrace en een [voor Lawson] nieuwe baan. Het is niet zo simpel als 'ik ben nu waar ik wil zijn.'"

Geen idee over de toekomst

Lawson vervolgt: "Het gaat om punten scoren, daar zal het team mij op beoordelen. Ze vechten voor P6 [in het constructeurskampioenschap], dus het doel is om zo snel mogelijk in de punten te eindigen. Yuki is de meetlat. Ik word met hem vergeleken." Lawson wordt daarnaast als serieuze kanshebber genoemd voor het stoeltje van Sergio Pérez bij Red Bull Racing, maar daar wil de kersverse F1-piloot zich nog niet aan branden: "Over waar ik heen ga in de toekomst heb ik geen idee. Ik focus mij op het verslaan van Yuki in de resterende zes races."

