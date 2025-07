Guenther Steiner noemt de timing van het vertrek van Christian Horner bij Red Bull Racing "heel vreemd" en vraagt zich af wat er zich binnen de Oostenrijkse formatie heeft afgespeeld de afgelopen dagen.

De verbazing was groot toen woensdagochtend plotseling het nieuws naar buiten kwam dat Christian Horner moet opstappen als teambaas en CEO bij Red Bull Racing, en per direct wordt vervangen door Laurent Mekies. De manier waarop het nieuws naar buiten kwam, was eveneens vreemd. Het was zusterteam Racing Bulls dat het vertrek van teambaas Mekies aankondigde, om de overstap naar Red Bull Racing te kunnen maken. Pas uren later kwam Red Bull Racing zelf met een statement naar buiten.

Onverwachts vertrek Horner

"Het verraste mij toen het nieuws naar buiten kwam", vertelt Guenter Steiner in The Red Flag Podcast. "We wisten dat er iets speelde bij Red Bull. Sinds dat schandaal begin vorig jaar is het geen leuke tijd geweest binnen het team. Maar ik had het niet verwacht. Red Bull doet dit soort dingen meestal op een redelijk gecontroleerde manier, met een overgangsperiode en dergelijke. Dit kwam uit het niets. Misschien was het binnen Red Bull anders, maar volgens mij was er niets dat er op wees dat dit zou gebeuren."

'Heel vreemd'

De voormalig teambaas van Haas vervolgt: "Het is echt vreemd. De zomerstop komt eraan. Normaal neem je zo'n besluit in die pauze, als alles even stilligt. Dit gebeurde een paar dagen na een race. De timing voelt niet logisch. Misschien dat ze het ergens niet over eens waren. De manier waarop het is gegaan is heel gek, maar we komen er nog wel achter wat er daar precies speelde."

