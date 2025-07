Het is chaos binnen het team van Red Bull Racing. Christian Horner werd deze week plotseling de laan uit gestuurd: een grote shock in de Formule 1-wereld. Johnny Herbert is van mening dat het team het juiste heeft gedaan en zijn positie simpelweg onhoudbaar was.

Het is over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar deze week ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat heeft gezet. Laurent Mekies wordt zijn opvolger en het is duidelijk dat er een hoop te doen is binnen de rommelige Milton Keynes-formatie.

Onhoudbare positie

Herbert verbaasde zich niet over het nieuws van woensdag: "Nou, het verbaast me niet dat Christian Horner ontslagen is. Met alles wat er gebeurde toen het eerste nieuws naar buiten kwam, met Adrian Newey die Red Bull eerder verliet, was er altijd wel een moment waarop er verandering gevraagd zou worden. Het heeft even geduurd, maar ik denk dat deze beslissing de juiste weg vooruit is voor Red Bull. Ik weet dat Ford Motor Company niet blij was toen het eerste nieuws naar buiten kwam, maar nu bevindt Christian zich in een onhoudbare positie binnen het bedrijf. De dingen zijn snel veranderd", zo stelt hij in gesprek met EscapistMagazine.

Zware toekomst

De analist vervolgt: "Het wordt zwaar voor Red Bull. Is dit de neerwaartse spiraal van het Red Bull-team? Ik weet dat Jos Verstappen Christian uit het team wilde hebben, en dat is nu gebeurd. Zou dit genoeg kunnen zijn voor Max Verstappen om bij Red Bull te blijven? De familie Verstappen heeft nu alles gekregen wat ze wilden, maar ik weet niet zeker of dat genoeg is", zo zegt hij over de vete tussen Horner en Jos Verstappen. "Er is een hoop werk bij Red Bull. Het duurt misschien wel vier jaar om alles weer te krijgen zoals het was tot een team dat races wint. Het gerucht over Verstappen en Mercedes is sterk en dit is een ander teken dat Red Bull uit de top drie gaat vallen. Het is een grote schok, maar de juiste beslissing."

