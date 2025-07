Ralf Schumacher heeft fel uitgehaald naar Christian Horner. Volgens Schumacher is het falen van Horner om het team opnieuw op te bouwen - met name door zijn eigen privéproblemen - de reden voor zijn plotseling ontslag na twintig jaar dienstverband bij de Oostenrijkse formatie.

Schumacher, voormalig Grand Prix-winnaar en tegenwoordig analist, is over het algemeen geen groot fan van Horner en zaagde al meermaals aan zijn stoelpoten. Hij wijst op persoonlijke problemen en het onvermogen om nieuwe talenten aan te trekken als de onderliggende oorzaken van de recente problemen binnen het team. "Eigenlijk moet je zeggen dat Christian Horner een ongelooflijk succesvolle tijd bij Red Bull heeft gehad, gedurende 20 jaar, waarin hij vele titels heeft gewonnen. Dus veel respect voor zijn prestaties, maar natuurlijk is er de laatste jaren een groot privéprobleem geweest. Vanaf dat moment werd de hele kwestie onhandelbaar en verlieten veel mensen het team", zo stelt hij bij Sky Deutschland.

Artikel gaat verder onder video

Privéproblemen

De afgelopen jaren verloor Red Bull verschillende grote namen, zoals Adrian Newey, Rob Marshall en Jonathan Wheatley. Schumacher stelt dat Horner's onvermogen om geschikte vervangers te vinden de laatste druppel was, met als gevolg dat het team uit Milton Keynes nu vierde staat in het constructeurskampioenschap, ver achter koploper McLaren. "Christian Horner slaagde er simpelweg niet in om dit team opnieuw op te bouwen en nieuwe mensen te werven. Daarom was het tijd voor zijn vertrek. Iedereen die in de paddock staat en de weg weet, weet hoe hij daar gezien wordt. Uiteindelijk was het echt zo dat hij geen goede mensen meer kon strikken of rekruteren. Ze wilden gewoon niet komen vanwege zijn privéproblemen. Ik denk dat Red Bull daarom uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt."

Emotioneel afscheid

Op woensdag nam Horner plotseling afscheid van het team en plaatste hij 's avonds een emotioneel bericht op sociale media, waarin hij het team en de fans bedankte voor hun steun. Schumacher merkt op dat de interne personeelskwesties en een verhitte discussie met Jos Verstappen tijdens het raceweekend in Silverstone hebben bijgedragen aan de spanningen, die uiteindelijk leidden tot zijn ontslag. Laurent Mekies vervangt de Brit bij Red Bull.