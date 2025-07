Christian Horner is deze week plotseling ontslagen bij het team van Red Bull Racing en dat zorgt natuurlijk voor een grote schokgolf bij de renstal van Max Verstappen. Volgens Christijan Albers is het helemaal geen verkeerd idee om op dit moment totaal schoon schip te maken en ook Dr. Helmut Marko mogelijk aan de kant te schuiven.

Het is over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar deze week ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat heeft gezet. Laurent Mekies wordt zijn opvolger en het is duidelijk dat er een hoop te doen is binnen de rommelige Milton Keynes-formatie.

Artikel gaat verder onder video

Houdbaarheidsdatum

Niet alleen de positie van Horner moet volgens Albers eens grondig onder de loep genomen worden bij Red Bull: "Ik vind dat de houdbaarheidsdatum van Dr. Marko ook wel een beetje in het vizier begint te komen. De Verstappens blijven loyaal naar iemand die ze geholpen heeft, daar staan ze gewoon volledig achter. Maar soms vind ik sommige uitspraken ook niet meer van deze tijd. Ik vraag me dan af of dat ook een goede positie is om te blijven. Misschien moeten ze radicaal het roer omgooien en ervoor zorgen dat er een nieuwe generatie komt", stelt hij in De Telegraaf Formule 1-podcast.

Niet tactisch

Vervolgens stipt presentator Erik van Haren aan dat Marko in principe weinig van doen heeft met de dagelijkse bezigheden binnen het team, maar meer focust op het talentenprogramma: Albers is het daar niet mee eens: "Hij drukt wel zijn stempel op alle coureurs. Ik vind dat toch wel een grote factor op het dagelijks leven. Persoonlijk vind ik het, als hij interviews doet, niet tactisch. Je kan zeggen dat hij nooit tactisch was, maar nu begint hij toch tegen de tactisch grove kant aan te komen, waar het team niet beter van wordt."

Gerelateerd