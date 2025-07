Red Bull Racing gaat verder zonder Christian Horner en dat is natuurlijk het grote nieuws van deze week. Bernie Ecclestone valt terug op het hele schandaal rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van de teambaas van de Oostenrijkse formatie en ziet daar zijn val beginnen.

Het is over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar deze week ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat heeft gezet. Laurent Mekies wordt zijn opvolger en het is duidelijk dat er een hoop te doen is binnen de rommelige Milton Keynes-formatie.

Idioot

Door velen wordt er gewezen naar het schandaal rondom Horner vorig jaar, toen hij intern beschuldigd werd vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag, iets dat met een onderzoek als niet kloppend werd afgedaan, maar waar dus nog altijd verhalen over hangen. Ecclestone, zelfbenoemde vriend van Horner, geeft hem in The Telegraph daar ook direct een veeg uit de pan over: "Die zaken waar hij zich anderhalf jaar geleden mee bezighield, toen was hij gewoon een idioot. Hij was een vijftigjarige idioot die dacht dat hij twintig was en één van de jongens."

Weinig medelijden

Toch lijkt de voormalig Formule 1-baas weinig medelijden te hebben met de dame in kwestie die dus mogelijk slachtoffer is geweest: "Ik vraag me altijd af, als dit soort situaties gebeuren en een meid zo ontdaan is door de avances van iemand anders, waarom ze niet gewoon zegt dat diegene moet stoppen", zo zegt Ecclestone met een laag gevoel voor empathie. "Waar het op neerkomt, is dat er mensen zijn die dachten dat hij ermee wegkwam, dat hij deed alsof het niet om de Red Bull Ring ging, maar om de Christian Horner Ring. Hij kwam met zoveel dingen weg. Wanneer je levert, sluiten mensen hun ogen voor bepaalde dingen. Als je stopt met leveren, beginnen mensen te kijken. Dan beginnen er een paar te denken dat zij het beter kunnen."

