Thai verkocht Red Bull-aandelen vlak voor ontslag Horner, hoofdkandidaat Cadillac bevestigd | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een dag na het aangekondigde ontslag van Christian Horner als CEO en teambaas van Red Bull Racing kwam er natuurlijk nog genoeg nieuws uit over het plotselinge vertrek. Niet alleen Horner zelf heeft gereageerd in een statement, maar ook Ford gaat in op de managementchaos bij de energiedrankfabrikant. Geruchten deden de ronde dat Sebastian Vettel een rol zou spelen bij Red Bull, maar hijzelf en Helmut Marko laten weten hoe dat precies zit. Het ontslag van Horner kwam vlak nadat de Thaise kant aandelen in Red Bull had verkocht en dat zou een grote impact kunnen hebben gehad op het besluit van de formatie uit Milton Keynes. Verder gaat Cadillac in op de rijdersbezetting van 2026 en zegt de zwager van Max Verstappen dat hij naar Mercedes overstapt.

Artikel gaat verder onder video

Ford na vertrek Horner: 'Samenwerking met Red Bull gaat onverminderd door'

Mark Rushbrook, Global Director van Ford Performance, heeft ook gereageerd op het vertrek van Christian Horner bij Red Bull. De Amerikaan is vooral dankbaar voor de samenwerking en benadrukt dat het motorproject van het team onverminderd hard doorgaat. "Ford wil Christian Horner bedanken voor de samenwerking en zijn toewijding aan het Red Bull Ford Powertrains-programma. We blijven ons richten op onze gezamenlijke ontwikkeling van de Red Bull Ford-motor voor 2026 en op onze bredere relatie met Red Bull. We kijken nog altijd zeer uit naar onze terugkeer op de Formule 1-grid in 2026", aldus Rushbrook tegenover Motorsport.com. Lees hier het hele artikel over de uitspraak van Ford na het ontslag van Christian Horner.

© IMAGO x GPFans

Horner laat voor het eerst sinds ontslag publiekelijk van zich horen met dit statement

De twee Formule 1-teams van Red Bull zijn afgelopen woensdag compleet op de schop gegaan. Christian Horner was de teambaas en de CEO van het hoofdteam, Red Bull Racing, en kreeg op dinsdagavond te horen dat hij werd ontslagen. Een dag later bracht de energiedrankfabrikant het nieuws uit. Horner heeft nu voor het eerst sinds zijn ontslag publiekelijk van zich laten horen. "Na een ongelooflijk avontuur twintig jaar samen, neem ik met pijn in het hard afscheid van het team waar ik zo van heb gehouden", schrijft Horner. "Jullie, de geweldige mensen in de fabriek, zijn stuk voor stuk het hart en de ziel geweest van alles wat we hebben bereikt. Winnen en verliezen, bij elke stap, we hebben elkaar als één man gesteund en dat zal ik nooit vergeten. Het was een voorrecht om deel uit te maken van en leiding te geven aan dit epische team en ik ben zo trots op onze gezamenlijke prestaties en op jullie allemaal." Lees hier het hele artikel over het statement van Christian Horner.

© IMAGO x GPFans

Thaise kant verkocht aandelen: Was dit dé kans voor Red Bull om Horner te ontslaan?

Christian Horner kreeg afgelopen dinsdagavond te horen dat hij zijn rol als CEO en teambaas van Red Bull Racing moest opgeven en een dag later werd het aan de rest van de wereld bekendgemaakt. Het besluit om Horner te ontslaan, kan mogelijk zijn gemaakt door een verschuiving van de aandelen binnen het Red Bull-imperium. Volgens Fortune heeft Chaleo Yoovidhya, zoon van de Thaise oprichter Chalerm, 2 procent van de aandelen verkocht in mei eerder dit jaar, nadat hij het bijna vier decennia vast heeft gehouden. Hij zou deze aandelen hebben overgemaakt naar Fides Trustees SA, een trustdienst gevestigd in Genève in Zwitserland. De Oostenrijkse en Thaise kant zouden zo ieder op 49 procent van de aandelen in handen hebben gehad, waarna Red Bull GmbH naar verluidt een grotere stem kreeg over de sportactiviteiten. Lees hier het hele artikel over Chaleo Yoovidhya die mogelijk macht uit handen heeft gegeven.

Vettel en Marko geven duidelijkheid over geruchten na ontslag Horner: "We houden contact"

Het management bij de twee Formule 1-teams van Red Bull is op de schop gegaan, nadat Christian Horner eerder deze week ontslagen werd als de CEO en teambaas van het hoofdteam. Geruchten doken op dat Sebastian Vettel hierin een rol zou spelen, maar niets is minder waar, zo laten de viervoudig wereldkampioen zelf en Helmut Marko weten. Het ontslag van Horner werd aangekondigd, net nadat er een podcast van de ORF uitkwam met Vettel, waarin hij zei dat hij "contact houdt" met hoofdadviseur Marko en met "open oor" luistert, al zijn "de onderhandelingen nog niet intensief". Door de timing van de podcast doken geruchten op dat Vettel een rol zou kunnen aannemen bij Red Bull, terwijl het management op de schop gaat, maar de ORF had dit een aantal weken eerder al opgenomen. Lees hier het hele artikel over een mogelijke rol voor Sebastian Vettel bij Red Bull.

Cadillac bevestigt Bottas als hoofdkandidaat voor F1-zitje, reservecoureur al aangekondigd

Het Cadillac F1-team zal in 2026 haar intrede maken in de koningsklasse. Coureurs voor hun debuutseizoen hebben ze nog niet, maar het Amerikaanse merk komt dichter en dichter bij een besluit. Valtteri Bottas verloor zijn stoeltje bij Kick Sauber en keerde terug bij Mercedes, maar dan als reservecoureur. De Fin heeft aangegeven dat hij het racen mist, maar gelukkig maakt hij een goede kans bij Cadillac. "Valtteri is een zeer aantrekkelijke kandidaat voor een Cadillac-zitje. Hij is een fantastische coureur en de mogelijkheden zijn er. We vertrouwen in het proces van hoe het gaat uitpakken", vertelde TWG-baas Dan Towriss tegenover Sky Sports F1. Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting bij Cadillac.

Piquet Junior lijkt zich te verspreken: "Hij rijdt volgend jaar bij Mercedes"

Nelson Piquet Junior lijkt in een podcast te hebben verklapt dat Max Verstappen volgend seizoen bij het team van Mercedes rijdt, al benadrukte de Braziliaan vervolgens direct dat er contractueel nog niets officieel is. "Dit seizoen zijn er veel weekenden waarin het niet loopt", vertelde hij in de podcast Pelas Pistas over Mercedes. "Daar kan je niet veel aan doen. Een van de coureurs is een rookie, afgelopen weekend werd hij ongelukkig door Hadjar geraakt. Het was geen goed weekend voor Mercedes. Wie weet is er volgend jaar meer mogelijk als Max daar rijdt." Lees hier het hele artikel over wat de zwager van Max Verstappen lijkt te verklappen.

Gerelateerd