Het management bij de twee Formule 1-teams van Red Bull is op de schop gegaan, nadat Christian Horner eerder deze week ontslagen werd als de CEO en teambaas van het hoofdteam. Geruchten doken op dat Sebastian Vettel hierin een rol zou spelen, maar niets is minder waar, zo laten de viervoudig wereldkampioen zelf en Helmut Marko weten.

Vettel werd in 1998 op elfjarige leeftijd al in het juniorprogramma van Red Bull opgenomen. Hij wist ontzettend veel successen te boeken met de energiedrankfabrikant. De Duitser scoorde in 2008 de eerste Grand Prix-overwinning voor zusterteam Toro Rosso en in 2009 de eerste zege voor hoofdteam Red Bull Racing. Vanaf 2010 sleepten Vettel en Red Bull viermaal achter elkaar beide wereldkampioenschappen binnen. Vettel verhuisde vervolgens naar Ferrari en sloot zijn F1-carrière af bij Aston Martin, maar de sterke relatie met Red Bull is nooit verdwenen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vettel ziet in Schumacher een geschikte kandidaat voor Formule 1-team Cadillac

Geruchten over Vettel

Red Bull maakte afgelopen woensdag bekend dat Horner is ontslagen en dat Laurent Mekies de rol van CEO en teambaas op zich neemt bij Red Bull Racing. Alan Permane schuift bij Racing Bulls op als de vervanger van Mekies. Het ontslag van Horner werd aangekondigd, net nadat er een podcast van de ORF uitkwam met Vettel, waarin hij zei dat hij "contact houdt" met hoofdadviseur Marko en met "open oor" luistert, al zijn "de onderhandelingen nog niet intensief".

Door de timing van de podcast doken geruchten op dat Vettel een rol zou kunnen aannemen bij Red Bull, terwijl het management op de schop gaat, maar de ORF had dit een aantal weken eerder al opgenomen. Het kwam, een beetje ongelukkig, toevallig net uit voor het ontslag van Horner.

Volgens F1-Insider liet Marko weten dat Vettel wel aan de slag zou kunnen bij Red Bull, maar dat het niet een voltijdsbaan zou worden en waarschijnlijk niet meer zou inhouden dan adviseren of het opleiden van juniorcoureurs. Max Verstappen heeft gezegd dat iemand met Vettels kaliber "altijd een plek heeft binnen het team".

Gerelateerd