Als het aan Sebastian Vettel ligt, is het duidelijk: Mick Schumacher is de meest geschikte kandidaat voor het Formule 1-team van Cadillac, dat volgend jaar haar toetrede maakt in de sport.

Na lang gesteggel tussen de FIA, de Formule 1-teams en het Formula One Management (FOM) is inmiddels eindelijk de kogel door de kerk: de koningsklasse krijgt vanaf 2026 in de vorm van Cadillac een elfde team op de grid. Er is echter nog veel onduidelijk rondom de Amerikaanse outfit. In Miami lanceerde de renstal haar logo en teamkleuren, maar over de coureurs die voor het team zullen gaan rijden, is bijvoorbeeld nog niets bekend.

Schumacher bij Cadillac?

Volgens Cadillac zelf zijn er "zes tot twaalf" geschikte kandidaten op de makt, waaronder Sergio Pérez. Meer is er echter nog niet over gezegd. Volgens viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel ligt er echter één coureur voor de hand: Mick Schumacher. "Ik hoop nog steeds dat hij nog een kans krijgt in de Formule 1", klinkt het bij Sport.de. "Hij is nu veel volwassener. En hij doet het erg goed bij Alpine in het World Endurance Championship."

Een tweede kans in de Formule 1

Schumacher debuteerde in 2021 in de Formule 1 bij het team van Haas, maar werd eind 2022 vervangen door Nico Rosberg. In 2023 en 2024 fungeerde hij als reservecoureur voor Mercedes, maar daar is hij inmiddels vervangen door Valtteri Bottas. "Het zou mooi zijn als hij een tweede kans krijgt in een Cadillac", vervolgt Vettel. "We hebben vanzelfsprekend contact en ik weet hoe het voor hem is afgelopen in de Formule 1. Ik wens hem het beste."

