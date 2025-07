De twee Formule 1-teams van Red Bull zijn afgelopen woensdag compleet op de schop gegaan. Christian Horner was de teambaas en de CEO van het hoofdteam, Red Bull Racing, en kreeg op dinsdagavond te horen dat hij werd ontslagen. Een dag later bracht de energiedrankfabrikant het nieuws uit. Horner heeft nu voor het eerst sinds zijn ontslag publiekelijk van zich laten horen.

Horner was sinds de oprichting van Red Bull Racing in 2005 de topman van de Oostenrijkse formatie. Wat betreft Grand Prix-overwinningen is Horner de op één na meest succesvolle teambaas in de geschiedenis van de Formule 1. Hij heeft er 124 achter zijn naam staan, terwijl voormalig McLaren-teambaas Ron Dennis op 138 staat. Maar Horners tijd bij Red Bull zit erop. Laurent Mekies werd op woensdag aangekondigd als zijn vervanger. De Fransman was de teambaas van zusterteam Racing Bulls. Alan Permane schuift binnen de renstal uit Faenza op van racing director naar teambaas om Mekies op te volgen. Horner gaf op woensdag een afscheidsspeech in de fabriek waarbij hij in tranen uitbarsten. Nu heeft hij een publiekelijk gereageerd op zijn ontslag.

Van bescheiden begin tot F1-powerhouse

"Na een ongelooflijk avontuur twintig jaar samen, neem ik met pijn in het hard afscheid van het team waar ik zo van heb gehouden", schrijft Horner. "Jullie, de geweldige mensen in de fabriek, zijn stuk voor stuk het hart en de ziel geweest van alles wat we hebben bereikt. Winnen en verliezen, bij elke stap, we hebben elkaar als één man gesteund en dat zal ik nooit vergeten. Het was een voorrecht om deel uit te maken van en leiding te geven aan dit epische team en ik ben zo trots op onze gezamenlijke prestaties en op jullie allemaal."

"Ik wil ook de geweldige partners en fans die ons in staat hebben gesteld om te gaan racen. Jullie steun heeft het team helpen groeien van een bescheiden begin tot een Formule 1-powerhouse die aanspraak maakte op 6 constructeurskampioenschappen en 8 coureurskampioenschappen."

Horner vertrekt met immense trots

Horner wil ook zijn rivalen bedanken: "Zonder hen zouden we helemaal niet racen. Jullie hebben ons gepusht, uitgedaagd en ons in staat gesteld om prestaties te behalen die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. De concurrentie heeft elke overwinning zoeter gemaakt en elke tegenslag een kans om te ontwikkelen en te groeien. Formule 1 is een sport die gebouwd is op ongenadige ambitie, passie en respect. De rivaliteit is fel, maar de gezamenlijke drang om te innoveren en de lat hoger te leggen, is wat deze reis zo bijzonder maakt."

Hij sluit af: "Het was een eer om deel uit te maken van dit ongelooflijke tijdperk in de autosport. Ik vertrek met immense trots over wat we hebben bereikt en ook over wat er in de pijplijn zit voor 2026 - en enorm veel respect voor iedereen die de Formule 1 tot het hoogtepunt heeft gemaakt dat het nu is."

