Het Cadillac F1-team zal in 2026 haar intrede maken in de koningsklasse. Coureurs voor hun debuutseizoen hebben ze nog niet, maar het Amerikaanse merk komt dichter en dichter bij een besluit. Valtteri Bottas is bevestigd als hoofdkandidaat, terwijl Jack Doohan al is aangekondigd als reservecoureur.

Het proces om een elfde team te zoeken voor de Formule 1 werd begin februari 2023 geopend door de FIA. Michael Andretti meldde zich met zijn eigen Andretti Global-team aan. Dat liep echter stuk, ondanks dat hij de handen ineen wist te slaan met de Amerikaanse autogigant General Motors om Cadillac naar de Formule 1 te halen als motorleverancier - dit zal in 2029 gebeuren. Andretti werkte alsnog stug door aan de bouw van een gloednieuwe fabriek en natuurlijk ook de bouw van een F1-bolide, maar uiteindelijk gaf hij zijn renstal op aan de TWG Group en plotseling was Formula One Management wél enthousiast over het nieuwe team. Afgelopen 7 maart kwam het hoge woord eruit: Cadillac, wat dus gerund wordt door TWG Motorsports, mag officieel meedoen vanaf volgend jaar. Graeme Lowdon, die we voorheen bij Manor zagen, werd aangewezen als teambaas.

Bottas en Doohan

Bottas verloor zijn stoeltje bij Kick Sauber en keerde terug bij Mercedes, maar dan als reservecoureur. De Fin heeft aangegeven dat hij het racen mist, maar gelukkig maakt hij een goede kans bij Cadillac. "Valtteri is een zeer aantrekkelijke kandidaat voor een Cadillac-zitje. Hij is een fantastische coureur en de mogelijkheden zijn er. We vertrouwen in het proces van hoe het gaat uitpakken", vertelde TWG-baas Dan Towriss tegenover Sky Sports F1.

Jack Doohan mocht de eerste zes Grands Prix doen voor Alpine, voordat hij aan de kant werd geschoven om Franco Colapinto een kans te geven. Rondom de Britse Grand Prix werd bekend dat Doohan de rol van reservecoureur heeft aangenomen. De jonge Australiër is naar verluidt een kanshebber om voor 2026 de promotie te krijgen voor een vast zitje, maar er zouden nog meer kandidaten zijn.

Nog meer kandidaten

Zhou Guanyu zou een logische keuze voor Cadillac kunnen zijn. De Chinese coureur heeft drie jaar ervaring bij Kick Sauber opgebouwd, voordat hij een test- en reservecoureur werd bij Ferrari. Lowdon is de manager van Zhou, dus gesprekken tussen de twee zijn er ongetwijfeld al geweest.

De naam van Max Verstappen komt soms ook voorbij, maar dat zou meer een wanhoopspoging zijn en de kans daarop is klein. Red Bull Racing zakt in rap tempo naar beneden in de pikorde en het lijkt erop dat de Nederlander zal kiezen tussen de energiedrankfabrikant en Mercedes.

De tweede coureur van Red Bull moet misschien opzoek naar een nieuwe werkgever. Yuki Tsunoda maakt weinig indruk als teamgenoot van Verstappen, maar we weten ondertussen wel hoe het zit met de wegligging van de RB21. Iedereen weet dat de Japanner echt geen slechte coureur is en hij heeft al een boel ervaring opgebouwd, wat hem een goede kandidaat maakt voor Cadillac. Hij kreeg veel steun van Honda, maar de motorleverancier vertrekt naar Aston Martin, waar er voor Tsunoda geen plek lijkt te zijn.

Mick Schumacher horen we ook zo nu en dan voorbijkomen. Een boel teambazen of voormalig teambazen zouden de zoon van de legendarische Michael wel een tweede kans willen geven, maar de vraag is of Schumacher dat zelf nog wel ziet zitten. De Duitser begint ondertussen successen te boeken in het FIA World Endurance Championship.

Sergio Pérez zou met meerdere teams in gesprek zijn en wacht rustig af wat er op de rijdersmarkt gebeurt. Niet alleen zou hij interesse hebben in Alpine, maar ook in Cadillac. De laatstgenoemde kan de ervaring van 'Checo' goed gebruiken en, vanwege zijn populariteit in Mexico, kan het een boel sponsorgeld opleveren.

