Mark Rushbrook, Global Director van Ford Performance, heeft ook gereageerd op het vertrek van Christian Horner bij Red Bull. De Amerikaan is vooral dankbaar voor de samenwerking en benadrukt dat het motorproject van het team onverminderd hard doorgaat.

Red Bull heeft de handen ineengeslagen met Ford om samen de power unit te ontwikkelen die vanaf 2026 zal worden ingezet. Daarvoor is de eigen motorafdeling Red Bull Powertrains opgericht. De Amerikaanse partij richt zich vooral op het elektrische gedeelte van de krachtbron, terwijl het personeel van Red Bull zich concentreert op de verbrandingsmotor. Om het project te laten slagen zijn in de afgelopen jaren veel personeelsleden bij concurrenten weggehaald, zodat het programma in goede banen kan worden geleid.

Samenwerking groter dan alleen Horner

Rushbrook had vooral contact met Horner over de samenwerking. Tegenover Motorsport.com laat hij weten dat de opdracht voor Ford niet is veranderd en dat het merk volop doorgaat met de ontwikkeling van de krachtbron: "Ford wil Christian Horner bedanken voor de samenwerking en zijn toewijding aan het Red Bull Ford Powertrains-programma. We blijven ons richten op onze gezamenlijke ontwikkeling van de Red Bull Ford-motor voor 2026 en op onze bredere relatie met Red Bull. We kijken nog altijd zeer uit naar onze terugkeer op de Formule 1-grid in 2026."

Ford committeert zich aan team, niet aan personen

De Ford-topman had zich overigens al eerder uitgesproken over zijn commitment. Ook toen de geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen aanwakkerden, gaf Rushbrook aan dat dit niets zou veranderen aan de samenwerking. En toen het vertrek van Adrian Newey werd bevestigd, herhaalde hij die boodschap: "Net als elk goed bedrijf of raceteam heb je altijd een opvolgingsplan en ben je voortdurend bezig met het trainen en ontwikkelen van mensen binnen de organisatie. Dat is in dit geval niet anders. Ik bedoel dit absoluut niet respectloos richting Adrian, want hij is fantastisch, maar ieder team heeft een opvolgingsplan."

