Max Verstappen zijn toekomst bij Red Bull Racing is natuurlijk een onderwerp van gesprek na het vertrek van Christian Horner. Martin Brundle en zijn Sky F1-collega Karun Chandhok bespreken bij Sky Sports News wat het allemaal betekent voor de wereldkampioenschap. Ondanks de speculaties over een overstap naar Mercedes, denkt Brundle dat de Nederlander toch gewoon bij Red Bull blijft.

De Limburger heeft zijn contract bij Red Bull nog lopen tot aan het einde van 2028, al heeft het ook een ontsnappingsclausule in zich. Die kan in werking treden wanneer Verstappen na de Hongaarse Grand Prix buiten de top vier in het wereldkampioenschap zal staan. Op dit moment staat de viervoudig wereldkampioen derde en heeft hij 18 punten voorsprong op George Russell en 46 punten voorsprong op Charles Leclerc.

Blijven of vertrekken?

Brundle wijst erop dat de viervoudig wereldkampioen al zijn successen bij Red Bull heeft behaald en hij vaak heeft aangegeven zijn carrière daar te willen beëindigen. Bovendien komt volgend jaar de eigen motor van Red Bull eraan, wat ook een belangrijke verandering zal zijn. “Christian heeft dat aspect van het team volledig geleid. We weten dat Max een exitclausule heeft op basis van zijn positie in het wereldkampioenschap aan het eind van deze maand. Betekent dit dat hij meer geneigd is om te vertrekken of te blijven? Ik vermoed dat het betekent dat hij meer geneigd is om bij het team te blijven,” stelt Brundle.

Tot 2026

Chandhok is het met hem eens en wijst erop dat de voormalig teambaas vorige week nog zei dat Verstappen nergens heen gaat. Met het vertrek van Horner is het de vraag of dat ook zo blijft. Chandhok denkt dat de Red Bull-coureur in ieder geval bij het team blijft tot 2026, waarna er opnieuw naar de situatie gekeken kan worden. De komende races worden cruciaal voor Verstappen om een beslissing te nemen over blijven of vertrekken bij Red Bull.