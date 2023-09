Remy Ramjiawan

Zondag 10 september 2023 08:04 - Laatste update: 08:14

Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle verwacht dat Sergio Pérez de matige vorm van eerder dit seizoen achter zich heeft gelaten met de tweede plek in Italië. De Mexicaan kende eerder dit seizoen een vormdip, maar dat is volgens de analist echt voorbij.

Pérez begon het 2023-seizoen erg sterk en wist van de eerste vier races er twee te winnen. Vanaf de Grand Prix van Miami leek er echter iets te zijn geknapt, want de Mexicaan wist in de vijf Grands Prix erna, niet door te stoten naar Q3 in de kwalificatie. Dat zorgde ervoor dat de titelkansen waren verdampt, want voordat Pérez überhaupt aan het podium kon gaan denken, moest hij een inhaalrace inzetten.

Vertrouwen hervonden

Toch wist de Mexicaan zich in Italië te herpakken, zo vindt Brundle in zijn column voor Sky Sports F1. "Het was ook een geweldige prestatie van Sergio Pérez. Hij zat er weer iets naast in de kwalificatie, maar zijn racevaardigheid om langs [George] Russell, [Charles] Leclerc en [Carlos] Sainz te komen was van de bovenste plank. Hierdoor staat hij 49 punten voor op Fernando Alonso op de tweede plaats in het rijderskampioenschap, maar ik denk dat het veel belangrijker is dat hij veel vertrouwen heeft in de laatste acht races", zo verwacht Brundle.

Mentaal alles weer op orde

Hoewel Pérez als ideale nummer twee wordt gezien, is het behalen van het contstructeurskampioenschap het eerste doel voor hem dit jaar. Daarnaast heeft Helmut Marko meermaals uitgesproken dat ook de tweede plek in het kampioenschap naar de Mexicaan moet gaan. Met het materiaal zit het wel goed, zo laat Verstappen elk raceweekend zien en dus zal Pérez er ook moet staan. "Ik heb het gevoel dat hij mentaal alles weer onder controle heeft na een paar moeilijke races", aldus Brundle.