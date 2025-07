Het ontslag van Christian Horner bij het team van Red Bull Racing houdt de gemoederen in de sport flink bezig. Ook op nationale televisie wordt het vertrek van de Brit uitgebreid besproken,. Jack Plooij sluit in De Oranjezomer aan om te vertellen over de schokkende afgelopen week.

Het is over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar deze week ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat heeft gezet. Laurent Mekies wordt zijn opvolger en het is duidelijk dat er een hoop te doen is binnen de rommelige Milton Keynes-formatie.

Horner-soap

Ook Plooij zag het vertrek van Horner niet helemaal aankomen: "Verrassend. Omdat het team niet goed presteert. Het is een beetje speculeren wat we allemaal doen. Feit is wel dat het management van Verstappen niet blij is met hoe het op dit moment gaat. Dat is al een hele tijd zo het geval. Waarom is het niet eerder gebeurd? Toen is er al een hele hoop gebeurd en had hij eigenlijk zelf weg moeten gaan. Er zijn toen vervelende dingen gebeurd. Toen is hij beschermd door een groot gedeelte van de aandeelhouders. Hij blijft dat steeds ontkennen, misschien verandert dat nu."

Vertrek Verstappen?

De analist vervolgt: "Ik denk dat het wel een aanloop is geweest tot [deze situatie]." Vervolgens legt Plooij ook uit dat belangrijke figuren als Jonathan Wheatley en Adrian Newey vertrokken zijn bij het team, mogelijk door wat er allemaal door Horner is gedaan. "Het seizoen komt niet meer terug. Het enige wat ze willen met het iemand doorschuiven van het B-team, is rust in de tent." Plooij ziet het ontslag ook als een manier om Verstappen te behouden: "Zeker, absoluut. Mercedes was wel heel erg aan het vissen. Ook omdat George Russell zijn contract maar niet verlengd wordt. Max weet in ieder geval al zeker hoe zijn eigen motor is en Toto Wolff heeft al laten zien dat zijn motor veel beter is. Ik denk dat Max in een ideale positie zit met zijn management. Er is best wel een beetje paniek in de tent [bij Red Bull]. Wat gaan we doen?"

