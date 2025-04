Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation, heeft in een interview met Motorsport.com duidelijk gemaakt dat Honda zich niet gaat bemoeien met de Formule 1-toekomst van Yuki Tsunoda bij Red Bull. Deze woorden komen uit de mond van Watanabe nadat Tsunoda werd gepromoveerd naar het hoofdteam voor de Grand Prix van Japan, een beslissing die mede werd genomen na de teleurstellende prestaties van Liam Lawson in Australië en China.

Honda mag dan nauw verbonden zijn aan de Japanse coureur, toch benadrukt Watanabe dat Tsunoda's toekomst volledig in zijn eigen handen ligt. “Onze samenwerking met Red Bull eindigt dit jaar, dus we hebben geen invloed op hun beslissingen voor 2026. Hij verdiende zijn promotie op basis van zijn prestaties, dus hij moet zichzelf blijven bewijzen om daar te blijven,” zo zegt Watanabe. Dat Tsunoda na vier seizoenen ervaring bij het zusterteam Racing Bulls nu de kans krijgt in het hoofdteam, zegt genoeg over de hoge verwachtingen die men heeft binnen Red Bull.

Honda speelt geen rol bij beslissing Red Bull

Watanabe maakte ook duidelijk dat Honda geen rol heeft gespeeld in de beslissing om Lawson te vervangen. “We weten niet wanneer of hoe Red Bull een beslissing neemt, dus we communiceren altijd dat ze de beste coureur moeten kiezen,” zo verklaarde hij. De opmerkelijk lage startposities van Lawson in de seizoensopener in Australië (achttiende) en de races in China (twintigste) laat niets aan de verbeelding over als het gaat om de strenge eisen binnen Red Bull Racing.

Tsunoda krijgt kans op bekend circuit

Tsunoda mag in eigen land zijn debuut namens Red Bull gaan maken. Hij zal dit doen met drie vrije trainingen om aan de RB21 te wennen en de setup naar zijn hand te zetten en mag dat ook nog eens doen op een circuit dat hij goed kent. Het is iets wat Lawson niet heeft gehad tijdens zijn eerste twee raceweekenden als teamgenoot van Verstappen.