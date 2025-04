Red Bull-adviseur Helmut Marko werpt een blik op 2026, het jaar waarin Red Bull officieel met zijn eigen gefabriceerde power unit op de startgrid zal staan. Mercedes wordt door velen gebombardeerd tot topfavoriet in het nieuwe tijdperk van de Formule 1, maar volgens Marko moet dat allemaal nog maar blijken.

Vanaf komend seizoen zien we niet alleen nieuwe typen Formule 1-auto's, maar introduceert de sport ook een nieuw type motor. De helft van het vermogen zal volgend jaar afkomstig zijn van de verbrandingsmotor, die de teams nu ook al gebruiken. De andere helft wordt opgewekt door de accu. Red Bull heeft de handen ineengeslagen met Ford, en de Amerikaanse partij beschikt over veel expertise op het gebied van batterijen.

Mercedes is niet zomaar topfavoriet

In een interview met de Kleine Zeitung gaat Marko in op het nieuwe tijdperk van de Formule 1 en de voorbarige conclusies die worden getrokken. "Het zal een ingrijpende verandering zijn. Mercedes heeft zichzelf al als favoriet bestempeld, en iedereen doet mee," zegt hij, maar hij wil eerst afwachten hoe alles zich ontwikkelt. "Bij de verbrandingsmotor zal er niet veel verschil zijn. We zitten daar, mede dankzij de hulp van Ford, volledig op schema en denken dat we maximaal vijf kW minder zullen hebben – op dit moment absoluut acceptabel," legt Marko verder uit.

Focus op batterij

De aandacht zal vooral op de accu liggen, onthult de topman: "Hoe wordt deze gekoeld? Hoe snel wordt hij opgeladen? Hoe snel krijg je de energie in de auto? Daar draait het vooral om de software, en het kan best zijn dat iemand op dit gebied ver vooruit is. Maar we hebben goede mensen, veel van Mercedes, en we hebben de benodigde apparatuur hier in Graz van AVL gekocht. Toch weet op dit moment niemand precies waar men echt staat."

