Volgens vertrekkend Liberty Media-CEO Greg Maffei was Red Bull Racing initieel helemaal niet te spreken was over de betrokkenheid van Mercedes in de productie van de komende Formule 1-film. Het Oostenrijkse team was namelijk bang dat het als slechterik geportretteerd zou worden, maar is uiteindelijk alsnog overstag gegaan.

De film genaamd 'F1' zal op 25 juni 2025 gereleased worden in Groot-Brittannië. De beelden worden nog altijd geschoten, zo was Brad Pitt namelijk ook in Mexico aanwezig en won hij namens APXGP de fictieve Grand Prix van Mexico. De wagens van het fictieve team zijn eigenlijk Formule 2-auto's met een Formule 1-carrosserie. Mercedes heeft die voertuigen geproduceerd, vandaar dat het logo van het Duitse merk ook pronkt op de bolide.

Red Bull was bang voor rol van slechterik

In gesprek met Motorsport.com onthult Maffei dat Red Bull toch wel aarzelde toen zij het idee hoorden. "Het interessante is dat, sinds we met Mercedes zijn gaan samenwerken, de andere teams zeiden: ‘wacht eens even, deze film gaat over Mercedes en wij komen er slecht vanaf", zo was de angst. Red Bull was al helemaal niet blij met de samenwerking: "Red Bull zei: ‘wij zullen zeker de slechteriken zijn’. Het kostte ons drie jaar om hen te overtuigen dat zij niet de slechteriken zouden zijn, en uiteindelijk zijn we nu op een punt waarop alle teams echt meewerken om ons te helpen."

