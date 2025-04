Wat is de volgende stap van Red Bull Racing als Yuki Tsunoda ook faalt? | GPFans Special

Yuki Tsunoda wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen voor de F1 Grand Prix van Japan. Red Bull Racing heeft de lokale held naar het hoofdteam gehaald vanwege de tegenvallende prestaties van Liam Lawson. Maar wat kan Red Bull nog doen, als het Tsunoda eveneens niet lukt om aan de verwachtingen te voldoen?

Het trieste verhaal van het vervloekte stoeltje naast Verstappen is ondertussen wel bekend. Sergio Pérez zakte na een aantal prima races vorig jaar plotseling weg en hij kwam nooit meer in de buurt van het podium. "Nu beseffen mensen ineens hoe moeilijk de auto te besturen is", zegt 'Checo' een paar maanden na zijn ontslag in december. Lawson was de uitverkorene om hem op te volgen, maar hij voldeed totaal niet aan de eisen van Red Bull. Hij kwalificeerde zich als achttiende voor de seizoensopener in Australië en crashte, toen het team hem buiten hield op slicks in de regen. Hij startte als twintigste en laatste aan de twee wedstrijden in China en finishte in de Sprint en in de Grand Prix ver buiten de punten.

Artikel gaat verder onder video

Hoge verwachtingen Tsunoda

De Nieuw-Zeelander is na twee raceweekenden al aan de kant geschoven. Lawson is teruggeplaatst bij zusterteam Racing Bulls en ruilt van zitje met Tsunoda, die dus zonder enige voorbereiding in de RB21 moet stappen. Desondanks is hij met een bak aan zelfvertrouwen naar zijn thuisland afgereisd. "Iedereen is heel attent en ze proberen geen druk op me te leggen, wat heel lief van ze is. Maar eerlijk gezegd, heb alsjeblieft wel hoge verwachtingen van me en leg maar al die druk op me. Ik kan niet garanderen dat ik aan die verwachtingen zal voldoen, maar ik ga absoluut mijn best doen", zei de Japanner op de woensdag voor de Grand Prix tijdens de Red Bull Showrun in Tokio.

© Red Bull Content Pool

Nauw werkvenster RB21

Het probleem dat Red Bull momenteel heeft, is simpelweg de auto. De RB21 heeft net als zijn voorganger een ontzettend nauwe performance window, het werkvenster waarin allerlei factoren moeten samenkomen om alle potentieel eruit te halen. Verstappen kon daar mee omgaan, maar Pérez en Lawson konden dat niet en het is nu de vraag of Tsunoda dat wel kan. Teambaas Christian Horner onthulde dat het probleem stamt uit een upgradepakket voor de Spaanse Grand Prix van 2023. Omdat Verstappen bleef winnen, is Red Bull door blijven ontwikkelen in de verkeerde richting. Al zou de auto niet om de viervoudig wereldkampioen zijn heen gebouwd, de engineers hebben naar verluidt wel absolute prestaties verkozen boven een comfortabele wegligging. Misschien is de RB21 wel een snelle wagen, maar het is erg lastig om die snelheid te ontgrendelen.

Exitclausule Verstappen

Naar verluidt hebben niet alleen de teleurstellende resultaten van Lawson een rol gespeeld in het besluit om Tsunoda vanaf de race op Suzuka in te zetten bij Red Bull Racing. Verstappen heeft een clausule in zijn contract, dat tot eind 2028 geldt, zo heeft Helmut Marko bekend: "We weten dat als we niet [een competitieve auto] kunnen leveren aan Max... Alle topcoureurs hebben een prestatieclausule in hun contract. We moeten er dus voor zorgen dat hij een auto krijgt waarmee hij kan winnen", zei de hoofdadviseur van Red Bull bij het Live Breakfast-programma van BBC Radio 5. Wat de clausule precies inhoudt, is niet officieel bekend, maar naar verluidt mag Verstappen Red Bull vroegtijdig verlaten, als ze vierde of lager worden in het constructeurskampioenschap. Ze hebben momenteel een achterstand van 42 punten op McLaren en 21 punten op Mercedes. Ferrari zou 1 puntje achter Red Bull liggen, als ze niet waren gediskwalificeerd in China. Maar wat voor opties heeft Red Bull nog als Tsunoda eveneens geen punten kan bijdragen en de energiedrankfabrikant zakt naar P4?

Hadjar, Iwasa en Lindblad

Een van de mogelijkheden is dat Red Bull het probeert met een derde verschillende ploegmaat voor Verstappen, maar wie dat dan ook wordt, het zal de laatste coureur zijn die voor het team mag uitkomen in 2025. In artikel 32.1 van het sportief reglement staat namelijk dat "gedurende het kampioenschap ieder team gebruik mag maken van maximaal vier coureurs in races". Echter, wie zou Red Bull nog in kunnen zetten naast Verstappen en na Lawson en Tsunoda? Isack Hadjar is bezig aan zijn debuutseizoen met de Racing Bulls en al is de rookie sneller dan verwacht, de ervaring om mee te helpen aan de ontwikkeling van de RB21 heeft hij niet.

Datzelfde zou gelden voor Racing Bulls-reservecoureur Ayumu Iwasa en Red Bull-junior Arvid Lindblad. De laatstgenoemde wordt door Marko gezien als een mogelijke opvolger van Verstappen, maar dat zou voor de verre toekomst zijn. Daarnaast is de Brit met een Indiase en Zweedse achtergrond nog maar 17 jaar jong en dus zou hij uitzondering moeten krijgen van de regels rondom de superlicentie. En Lawson weer bij Red Bull Racing neerzetten als Tsunoda tegenvalt? Dat zou een al beschamende situatie nóg beschamender maken.

© Toyota Gazoo Racing New Zealand

Bottas, Pérez en Ricciardo

Zou Red Bull een ervaren coureur in dienst kunnen nemen? Daniel Ricciardo heeft al laten weten dat hij echt klaar is met de Formule 1. Pérez heeft ondertussen bevestigd dat hij al met andere teams in gesprek is en Cadillac heeft haar interesse in 'Checo' geuit. Hij staat uiteraard ook niet te trappelen om weer voor hetzelfde team uit te komen waar hij "slecht behandeld" werd, zoals door Mexicaanse journalisten omschreven. Wie weet is Valtteri Bottas nog een optie, maar misschien voelt hij zich beter thuis bij Mercedes als reservecoureur.

Alle andere topcoureurs zitten eigenlijk wel prima waar ze zitten voor de komende jaren. Denk aan Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren en Lewis Hamilton en Charles Leclerc bij Ferrari, of Nico Hülkenberg bij Audi en Carlos Sainz bij Williams. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft duidelijk gemaakt verder te willen met Kimi Antonelli en George Russell, al staan er daar nog geen handtekeningen onder de mogelijke contractverlengingen.

Tsunoda momenteel beste beschikbare coureur

Als jongelingen van Red Bull en ervaren coureurs buiten Red Bull geen optie zijn, wat kan het team dan nog? Het lijkt erop dat ze dus weinig keuze hebben als het gaat om wie de coureur moet zijn van het tweede stoeltje naast Verstappen. Tsunoda is realistisch gezien de meest ervaren rijder die ze tot hun beschikking hebben. Hij heeft er al 92 Grands Prix op zitten, versloeg Nyck de Vries en Ricciardo bij het zusterteam, terwijl Lawson gelijk met hem opging, en als Racing Bulls de strategie niet verpestte, dan kwam hij vaak genoeg in de punten. Het talent is er, maar is het aanpassingsvermogen er ook?

Als Tsunoda net als Lawson onderuitgaat, en Red Bull wordt vierde of lager in het constructeurskampioenschap, dan kan er niet meer dan gebeden en gehoopt worden dat Verstappen zijn exitclausule niet activeert. Het geluk voor de energiedrankfabrikant is dat er nog maar weinig lege zitjes bij andere topteams zijn.

Reset in 2026

De beste optie voor Red Bull is dat ze zich storten op de auto, ten eerste op wat er mis is met de wegligging van de RB21. Het is niet voor niets dat Verstappen aangeeft dat die auto het probleem is. Red Bull is tot dusver echter koppig gebleven en wijst juist naar wie er dan ook de coureur is in het tweede stoeltje, want ja, als Max op het podium kan eindigen, dan zouden andere coureurs dat ook moeten kunnen. Zo simpel is het echter niet. Op de baan moet Red Bull aan schadebeperking doen, want ieder puntje telt, en ze moeten hopen dat de andere topteams hier en daar een crash of technisch malheur meemaken.

Daarnaast gaat 2026 ook een belangrijk jaar worden. Er worden nieuwe reglementen geïntroduceerd met actieve aerodynamica en een power unit waarbij er veel meer gebruik wordt gemaakt van het elektrisch vermogen in plaats van de kracht van de verbrandingsmotor. Red Bull kan beter een goede basis hebben voor de komende seizoenen en 2025 laten voor wat het is dan dat ze zich bezig houden met de huidige bolide. Liever meerdere wereldkampioenschappen in de toekomst dan één titel aan het eind van dit seizoen, toch? Hoe dan ook, Red Bull moet aan de slag - met de auto en niet met de rijdersbezetting.

Gerelateerd