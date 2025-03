De uitslag van de F1 Grand Prix van China is alles behalve definitief. De technische afdeling van de FIA heeft ontdekt dat twee van de twintig bolides te licht zijn. Het zijn Charles Leclerc en Pierre Gasly die kunnen rekenen op een diskwalificatie.

Leclerc startte als zesde op het Shanghai International Circuit. Hij won een plekje op Max Verstappen, maar kon in de openingsronde niet voorbij aan Lewis Hamilton. Ondanks een kapotte voorvleugel, die hij stuk reed op zijn Ferrari-teamgenoot, was hij wel sneller dan de Brit en zo schoof hij op naar de vierde stek. Echter, Verstappen was in de slotfase weer wat sneller. Leclerc werd door de Red Bull ingehaald en kwam als vijfde weer aan de finish. Gasly reed van de zestiende naar de elfde positie in China en kwam zes seconden te kort op Ollie Bearman die het laatste puntje pakte.

Stroll profiteert van aankomende diskwalificaties

Het lijkt er echter op dat Leclerc en Gasly gediskwalificeerd gaan worden. De technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, heeft aan de stewards doorgegeven dat de Ferrari en de Alpine te licht zijn. Het gaat bij beide auto's om 1 kilogram. Dit is in overtreding van artikel 4.1 van het technisch reglement en dat heeft altijd een diskwalificatie tot gevolg. Ferrari heeft de voorvleugel, die een endplate miste, nog mogen verwisselen om de rode bolide iets zwaarder te maken, maar het mocht niet baten.

Leclerc moet zich om 11:45 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards en Gasly is om 12:00 uur aan de beurt. Er zal daarna uitspraak worden gedaan en diskwalificaties worden dus verwacht. Lance Stroll zou op kunnen schuiven van P12 naar P10 om het laatste puntje te pakken.

