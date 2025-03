Maar liefst vier coureurs kregen voor de start van de F1 Grand Prix van China al een onderzoek aan hun broek. Ze zouden instructies van wedstrijdleider Rui Marques niet hebben gevolgd en dus besloot de FIA om naar de mogelijke overtredingen te kijken. De stewards hebben er nu uitspraak over gedaan.

Voor ieder raceweekend brengt de wedstrijdleider officiële notities uit en dat was in het geval van Marques op het Shanghai International Circuit niet anders. Een van de regels die vermeld stond, was dat "proefstarts alleen gedaan mogen worden op het asfalt aan de rechterkant bij het uitrijden van de pitstraat voor het einde van de pitmuur. Om twijfel te vermijden, dit is voor wanneer de uitgang van de pits open is voor de Sprint en de race." Alexander Albon, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg zouden deze instructie niet hebben gevolgd, zo liet Race Control weten voor de start, maar uiteindelijk ging het om Bortoleto, Hülkenberg en Yuki Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bonnington vergist zich en noemt Antonelli 'Lewis' op boardradio

Artikel 12.2.1.i van de ISC

De drie coureurs die de instructies van de wedstrijdleider niet op de juiste manier hebben nageleefd, waren in overtreding van artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code evenals van de instructie zelf.

De stewards geven aan dat Bortoleto, Hülkenberg en Tsunoda de proefstart op de verkeerde plek hebben gedaan, maar omdat ze alle drie geen andere deelnemers in de weg hadden gezeten en het niet op een gevaarlijke manier hadden gedaan, krijgen ze ieder niet meer dan een waarschuwing.

Tsunoda leek op weg naar punten, maar viel buiten de top tien door de tweestop-strategie van Racing Bulls. Vervolgens ging zijn voorvleugel kapot en moest hij een extra pitstop maken. Bortoleto en Hülkenberg konden ook geen punten scoren voor Kick Sauber.

Gerelateerd