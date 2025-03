Een hilarisch moment tijdens de kwalificatie voor de Chinese Grand Prix, toen Peter Bonnington even in de fout ging. Volgens berichten noemde Bonnington, de race-engineer van Mercedes, per ongeluk Andrea Kimi Antonelli "Lewis" over de teamradio.

Een slip-up van Bonnington, die natuurlijk jarenlang samenwerkte met Lewis Hamilton bij Mercedes. Antonelli, de jonge coureur die in de voetsporen van Hamilton treedt bij het team, kon er gelukkig wel om lachen. De Italiaan kwalificeerde zich ondanks de verwarring als achtste, op vier tienden van een seconde en zes plaatsen achter teamgenoot George Russell.

Bonnington en Hamilton

De hilarische slip-up laat maar weer eens zien hoe Bonnington en Hamilton door de jaren heen een hechte band hebben opgebouwd. Bonnington, die bekendstaat om zijn kalme en betrouwbare begeleiding, liet zich even meeslepen door de routine die hij zolang gewend was: "Copy that, Lewis", zo kreeg de jonge Italiaan plotseling te horen. De fout had gelukkig geen negatieve invloed op de prestaties van Antonelli, maar zorgde wel voor een grappig moment.

Hamilton wint sprint in China

Ondertussen herstelde Hamilton zich van zijn teleurstellende debuut bij Ferrari door zijn eerste overwinning te pakken in de sprintwedstrijd in China. Hij erkent dat de communicatie met zijn nieuwe team nog in ontwikkeling is, maar dat hij tevreden is met de vooruitgang. De Formule 1-wereld blijft ondertussen geboeid door de nieuwe dynamiek binnen de teams en de opkomende ster Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes.