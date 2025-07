Het team van Williams heeft vrijdagavond gebruikgemaakt van de zogenoemde ‘joker’ om door te kunnen werken aan de wagens. Tijdens raceweekenden geldt normaal gesproken een avondklok. Hoewel Williams die heeft overtreden, wijst de FIA erop dat dit valt onder de eerste van de twee toegestane uitzonderingen.

De avondklok is ingesteld om monteurs te beschermen. Deze geldt voornamelijk tijdens de nachtelijke uren, bijvoorbeeld van 00:00 tot 08:00 uur. De FIA houdt daar streng toezicht op, omdat de maatregel het welzijn van het personeel moet verbeteren en overmatige kosten en uitputting moet voorkomen. Daarnaast wil de autosportbond vermijden dat teams een oneerlijk technisch voordeel behalen door onbeperkt aan de wagens te sleutelen. Bij het overtreden van de avondklok volgt normaal gesproken een boete of sportieve sanctie, tenzij de FIA een uitzondering toestaat.

FIA ziet het door de vingers

Die uitzondering is in dit geval door de FIA aan Williams verleend. Het team heeft de avondklok dus overtreden, en de FIA meldt via Jo Bauer: "Afgelopen nacht was personeel van het Atlassian Williams Racing-team, dat aan de auto werkt, op het circuit aanwezig tussen 20:00 uur op 4 juli en 08:30 uur op 5 juli. Die periode begon 15,5 uur voor de geplande start van de derde vrije training (P3) en eindigde 3 uur ervoor." De FIA kent per seizoen twee uitzonderingen per team toe. Williams heeft nu gebruikgemaakt van de eerste: "Dit was de eerste van de twee uitzonderingen die het Atlassian Williams Racing-team dit Formule 1-seizoen (2025) mag gebruiken. Daarom hoeft er geen actie ondernomen te worden."

Williams heeft één van haar 'jokers' ingezet in Silverstone🇬🇧 pic.twitter.com/3IILYuExW4 — GPFans NL (@GPFansNL) July 5, 2025

