De reeks van F1 Grands Prix in Saoedi-Arabië met tenminste één safety car ging zondagavond door dankzij een crash van Yuki Tsunoda en Pierre Gasly. De coureurs van Red Bull Racing en het Alpine F1 Team kwamen samen in de openingsronde en belandden in de muur. De FIA heeft er onderzoek naar gedaan en trekt een conclusie.

Oscar Piastri won op het Jeddah Corniche Circuit na een tijdstraf van 5 seconden voor Max Verstappen. Dat was in de nasleep van de vijfde Formule 1-race van het seizoen vooral het onderwerp van gesprek. De stewards hielden zich echter ook bezig met andere incidenten, waaronder deze tussen Tsunoda en Gasly. De voormalig ploegmaten begonnen in de achterhoede van de top tien en probeerden zij-aan-zij door bocht 4 te gaan. Het gevolg was contact op de banden van de twee auto's en ze spinden tegen de muur van bocht 5. Vooral de Alpine van Gasly had veel schade opgelopen. Tsunoda kon terugrijden naar de pits, maar daar bleek dat de Red Bull ook niet veilig zijn race kon vervolgen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Uitvalbeurten 2025: Tsunoda en Gasly halen na crash finish niet in Saoedi-Arabië

FIA besluit geen actie te nemen

De stewards hebben besloten geen straf uit te delen. "Tsunoda en Gasly waren voor positie aan het vechten in de openingsronde", leest een verklaring van de FIA. "Ze baanden zich een weg door de eerste vier bochten zonder incident, voordat er een botsing was in bocht 5. Beide partijen zijn erover eens dat het een typisch 'ronde één'-incident was en dat geen van partijen volledig of grotendeels de schuld kon krijgen. We overwogen of dit een typisch 'ronde één'-incident was of een incident tussen twee auto's (en geen anderen) die toevallig in ronde één plaatsvond. Uiteindelijk, vanwege hoe nauw de baan daar is, waren wij het er ook over eens dat het een 'ronde één'-incident was waar geen verdere actie op hoeft worden genomen."

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



Lights out! It's a chaotic start to the Saudi Arabian Grand Prix!! 😲#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/VbWKlrLmmt — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Gerelateerd