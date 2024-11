Johnny Herbert gokt bij FlashscoreUSA over de reden van het plotselinge vertrek van voormalig collega Damon Hill bij Sky Sports F1. De FIA-steward heeft de kritiek van de enkelvoudig kampioen op de rijstijl van Max Verstappen ook gezien en stelt dat de kritiek die Hill daarop kreeg, misschien wel ervoor heeft gezorgd dat de Brit is vertrokken.

Hill liet afgelopen week via social media weten dat zijn tijd bij Britse uitzendgemachtigde van de Formule 1 er opzit. De kampioen van 1996 was dertien jaar in dienst van Sky Sports F1, maar gaf niet aan waarom hij stopt als analist bij de zender. Daarnaast is het moment van vertrek ook opmerkelijk, zo zijn er namelijk nog drie Grands Prix te gaan, waarvan de eerste dit weekend in Las Vegas wordt verreden.

Kritiek op opmerkingen over Verstappen misschien oorzaak?

Herbert moest eind 2022 zelf vertrekken bij de zender en kan zich dan ook verplaatsen in Hill. Ook hij weet niet waarom zijn voormalig collega is vertrokken. "Ik weet niet of het [Hill's] beslissing was of die van Sky, om eerlijk te zijn. Was het een kwestie van plezier? Misschien. Ik weet dat hij kritiek kreeg over de Max-scenario's en misschien dacht hij: 'Weet je wat, dit heb ik niet nodig.'", zo speculeert Herbert erop los. De steward van de FIA vermoedt daarnaast een domino-effect bij de zender: "Er zijn veranderingen gaande. Als hij is weggeduwd, dan vraag je je af wat er zou kunnen gebeuren met Martin Brundle en David Croft."

