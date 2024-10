Na de Grand Prix van Mexico is Max Verstappen met name in Groot-Brittannië de grote boeman nadat hij Lando Norris meermaals naast de baan duwde en twintig seconden straf kreeg van de wedstrijdleiding. Damon Hill gaat nu nog een stapje verder en vraagt zich af of Verstappen überhaupt eerlijk kan racen.

De Grand Prix van Mexico werd weliswaar gewonnen door de uitstekende Carlos Sainz, na afloop wordt er toch weer het meest gepraat over kampioenschapsleider Verstappen. De Red Bull-rijder kwam vroeg in de race weer eens in gevecht met Norris en Verstappen had weinig trek om zijn titelrivaal gemakkelijk voorbij te laten gaan. Na een intens gevecht door meerdere bochten, waarbij beide coureurs meermaals buiten de baan vlogen, besloot de FIA dat het welletjes was geweest met het rijgedrag van Verstappen. De Limburger kreeg een straf van maar liefst twintig seconden aan zijn broek, een zeldzaamheid in de koningsklasse.

Verstappen niet capabel

Verstappen zelf weigerde na afloop van de race om al te veel commentaar te geven op zijn eigen acties en de straf van de FIA, maar daaromheen zijn er natuurlijk genoeg fans en analisten die zich wél laten horen. Met name aan de andere kant van de plas kreeg Verstappen vlak na de race al commentaar van onder meer Martin Brundle en ook Hill besluit zich niet in te houden tijdens de Sky Sports F1-podcast: "Het is gewoon mogelijk om eerlijk te racen, maar ik weet niet zeker of Max Verstappen daar capabel genoeg voor is. Het zit niet in zijn repertoire en in zijn filosofie. Zijn filosofie is dat je er niet langs gaat komen", zo klinkt het stellig vanuit de voormalig wereldkampioen.

Tweede actie gestoord

Hill vervolgt: "Ik denk dat het terecht was dat hij een straf kreeg. Of tien seconden [per overtreding] de juiste penalty was, weet ik niet. Ik vind vooral de tweede actie die hij deed simpelweg gestoord. Hij gaf gewoon extra gas voor de apex en dat zorgde ervoor dat Lando weinig opties over had dan uiteindelijk elkaar raken. Het was gewoon dom rijgedrag. Max heeft zichzelf hier in de steek gelaten. Hij kan zo briljant rijden en heeft zo'n competitieve geest, maar ik denk niet dat dit iets is waar hij trots op mag zijn", zo besluit hij.

