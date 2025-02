Gasly wil stap omhoog in 2026: "Diep van binnen wil ik meer"

Pierre Gasly hoopt dat Alpine al haar pijlen richt op 2026, en denkt dat het aankomende seizoen hier de basis voor zal gaan leggen. Alpine werd zesde in het constructeurskampioenschap in 2024, maar hoopt dit jaar voor de vijfde plek te vechten - ook al wil Gasly eigenlijk meer dan dat.

Alpine kende een moeilijk 2024, maar eindigde het seizoen uiterst sterk. Na de Grand Prix van Sao Paolo, waar Esteban Ocon en Gasly respectievelijk tweede en derde werden, schoot het Franse team van de negende naar de zesde plaats in het constructeursklassement. Gasly nam het fabrieksteam op sleeptouw en scoorde 33 van zijn 42 punten in de laatste vier weekenden, en verzekerde zo de zesde plaats. Als Alpine, die veel upgrades introduceerden aan het einde van het jaar, deze lijn kan doortrekken naar 2025, kan het Franse fabrieksteam vechten voor de vijfde plaats, die de laatste jaren door Aston Martin werd bezet.

Artikel gaat verder onder video

Basis leggen voor 2026

Gasly heeft in 2025 een rookie als teamgenoot in de vorm van Australiër Jack Doohan, en zal wederom het voortouw moeten nemen bij Alpine. De Fransman hoopt een goed jaar te kennen, maar denkt ook dat men in Enstone zich moet richten op 2026. "Het is belangrijk dat we een sterke basis leggen," legt Gasly uit bij The Daily Mail, "zodat we er het meeste uit kunnen halen in 2026. Dat zie ik als een enorme kans voor het team. Dat betekent wel dat we dit jaar ook nog op ons best moeten zijn en 100 procent moeten halen uit de auto die we tot onze beschikking hebben. Het zou een geweldige stap zijn als we kunnen voortbouwen op hoe we het afgelopen seizoen hebben afgesloten en constant om punten kunnen strijden, maar ik wil echt de basis leggen voor 2026."

Diep van binnen wil ik eigenlijk meer

Alpine werd de afgelopen twee seizoenen zesde, maar wist in 2022 met Ocon en Fernando Alonso nog vierde te worden in het kampioenschap. De Grand Prix-winnaar vindt het goed dat Alpine in 2025 om de vijfde plek kan strijden, maar is zelf wel ambitieuzer dan at"Diep van binnen wil ik eigenlijk meer dan de vijfde plek bij de constructeurs," gaf hij recentelijk toe bij Motorsport.com, "maar ik moet objectief zijn en weten dat het veld dicht bij elkaar zit en competitief is. Ik verwacht ook geen grote veranderingen ten opzichte van vorig jaar",

Gerelateerd