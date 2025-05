De FIA heeft een reprimande uitgedeeld aan Pierre Gasly voor zijn botsing met Yuki Tsunoda tijdens de Grand Prix van Monaco. De Fransman moest na dat incident zijn Alpine in de pitstraat parkeren, maar de wedstrijdleiding vond het voorval belangrijk genoeg om ook nog een waarschuwing uit te delen.

De Formule 2 liet zondagochtend zien dat een foutje in een klein hoekje zit, met een megacrash als gevolg. In de Formule 1 gebeurde dat niet, maar toch waren er hier en daar een aantal incidenten. Gasly zat in ronde negen wel erg dicht op de achterkant van de RB21 van Tsunoda en bij het uitkomen van de tunnel klapte hij op de achterzijde van diens wagen. De linkerkant van de voorwielophanging brak af en daarmee was de race voor Gasly voorbij.

Artikel gaat verder onder video

Alpine: Tsunoda liet geen ruimte en bewoog onder het remmen

Gasly en Tsunoda moesten zich na afloop melden bij de FIA, waar de vertegenwoordiger van Alpine uitlegde dat Gasly geen ruimte kreeg van Tsunoda. Daarnaast gaf het Franse team aan dat Tsunoda bewoog tijdens het remmen. "Wij hebben de lijn bekeken die de bestuurder van auto 22 (Tsunoda) in eerdere ronden nam. Behalve marginale verschillen was de lijn vergelijkbaar met eerdere ronden. Hij verdedigde zijn positie dus niet 'off-line', zoals vereist is voor een overtreding van bijlage L – de verplichting om minstens één autobreedte ruimte te laten was hier dus niet van toepassing. Daarnaast vonden wij niet dat hij bewoog tijdens het remmen om een positie te verdedigen in een bocht (wat een andere overtreding zou zijn), maar dat hij zijn normale racelijn volgde op dat deel van het circuit, dat van links naar rechts loopt."

Stewards: overenthousiaste actie van Gasly

Daarnaast wijzen de stewards op de overenthousiaste actie van Gasly: "In deze omstandigheden leek het ons dat de inhaalpoging van auto 10, op het stratencircuit van Monaco richting bocht 10, ambitieus en weinig kansrijk was. De bestuurder van auto 10 had voorzichtiger moeten zijn bij het inzetten van een dergelijke actie en had kunnen verwachten dat auto 22 naar rechts zou bewegen, zoals in de voorgaande ronden al gebeurde. We hebben ook de telemetrie van auto 10 bekeken, waaruit bleek dat de achterbanden licht blokkeerden tijdens het remmen, wat bijdroeg aan het incident doordat dit de remwerking van de auto verminderde."

De stewards zijn dan ook van mening dat Gasly grotendeels verantwoordelijk was voor de botsing en delen daarom een reprimande én een waarschuwing uit

Here's the moment Gasly hit Tsunoda 👀



It was a hefty impact 💥#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ZZKo1jnFb6 — Formula 1 (@F1) May 25, 2025

Gerelateerd