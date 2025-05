Net als voor de Sprint zal er opnieuw een deelnemer voor de F1 Grand Prix vanuit de pitstraat moeten starten. Ditmaal gaat het echter om Pierre Gasly in plaats van Yuki Tsunoda. De FIA verklaart de gridstraf voor de Alpine in Miami.

Gasly maakt tot dusver een niet al te spannend weekend mee in Florida. Hij kwalificeerde zich als dertiende voor de Sprint. In de verkorte race maakte hij gebruik van de wisselvallige omstandigheden en meerdere tijdstraffen om zo op te schuiven naar de achtste positie. Dat leverde de Fransman een puntje op. Dat brengt hem momenteel op de twaalfde plek in de tussenstand op 7 punten, één punt voor Nico Hülkenberg en Ollie Bearman.

Parc fermé

De teleurstelling was groot tijdens de kwalificatie. Gasly werd al in Q1 geëlimineerd en kwam met een rondetijd van 1:27.710 niet verder dan de achttiende stek. Alpine heeft vervolgens besloten om de ophanging van de blauw-roze bolide anders af te stellen. Maar omdat dit in parc fermé gebeurde, wanneer de auto niet aangeraakt mag worden, is dit in overtreding van artikel 40.9.b van het sportief reglement. De straf is dat Gasly vanuit de pitstraat moet starten. Lance Stroll en Bearman schuiven zo ieder een plekje op.

Update on Pierre's starting position for today's #MiamiGP pic.twitter.com/9w6mAUlGcC — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 4, 2025

