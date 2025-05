Oliver Oakes heeft bevestigd dat Jack Doohan 'gewoon' in de auto zal zitten tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, de race die na Miami wordt verreden. Geruchten deden de ronde dat Franco Colapinto hem zou vervangen bij Alpine, maar de teambaas laat weten dat het pure speculatie was.

Doohan werd derde in het FIA Formule 2-kampioenschap en was in 2023 en 2024 de reservecoureur van Alpine. Vanwege het vertrek van Esteban Ocon naar Haas, kwam er voor de Australiër een stoeltje vrij. Doohan werd uiteindelijk aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly voor 2025, maar mocht al in de seizoensfinale in Abu Dhabi vorig jaar voor Ocon invallen. Omdat Colapinto, die indruk maakte als de vervanger van de ontslagen Logan Sargeant bij Williams, geen stoeltje kon vinden, speelde het verhaal dat Doohan een contract voor slechts zes Grands Prix zou hebben en daarna opgevolgd zou worden door Colapinto, die op zijn beurt reservecoureur was geworden bij Alpine op uitleenbasis van Williams. De geruchten werden alleen maar versterkt door Horacio Marin, CEO van de Argentijnse energiemaatschappij YPF, die op de nieuwszender A24 zei dat Colapinto vanaf Imola zou racen.

Alpine bevestigt Doohan voor Imola

"Ik wist dat die vraag zou komen", reageerde Oakes tijdens de persconferentie, toen hem werd gevraagd naar het verhaal uit Argentinië. "Ik heb het gezien, zoals iedereen. Volgens mij was het een sponsor uit Argentinië die buiten de camera zijn mening deelde over Franco en over wanneer hij in de auto zou stappen. Ik weet zeker dat er een boel Argentijnen zijn die het graag in de auto zouden willen zien op de zondagen. Maar we zijn er als team open over dat het pure speculatie is. Jack moet het goed blijven doen, maar natuurlijk spelen er altijd geruchten."

Op de vraag of hij Doohan voor Emilia-Romagna kon bevestigen, antwoordde de Brit: "Ja en vandaag ook. Jack is onze coureur naast Pierre, daar zijn we duidelijk over geweest. We evalueren altijd alles, maar dit is hoe het vandaag de dag is."

